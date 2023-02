Irriteret over Netflix: - Det har jeg aldrig sagt

SAKHIR (Ekstra Bladet): Netflix-hittet 'Drive to Survive' har hjulpet ekstremt på Formel 1's popularitet, siden det fik premiere i 2019 - især på det vigtige amerikanske marked.

Men det er først og fremmest reality-tv. Eller som Mercedes-chefen Toto Wolff siger i den nye sæson.

- Tættere på Top Gun end en dokumentar.

Alle kørere og teams deltager nu i en eller anden form efter i perioder at have været lagt på is af først Mercedes, Ferrari og senest Red Bulls Max Verstappen.

Holdene har final cut og dele bliver pillet ud, hvis de ikke vil have dem med. Det er prisen for den eksklusive adgang.

Men nogle af de små tricks til fortællingen irriterer kørerne. Fint nok, at der bliver afspillet radiobeskeder på tidspunkter, hvor en ingeniør aldrig ville tale til en kører - som gennem de første sving på en første omgang - men Netflix burde holde sig til at bruge kommentarer i den rigtige kontekst, mener Esteban Ocon.

- Det viser virkeligheden, men på en mærkelig måde, siger Alpine-køreren, som har set det afsnit, han selv er med i.

- For eksempel slutter jeg otter i Frankrig, og jeg siger, at det 'føltes som en sejr i dag'. Det har jeg aldrig sagt!

- Formentlig har jeg sagt det, da jeg sluttede femmer i Østrig eller firer i Japan, men ikke da jeg blev otter i Frankrig

- Sådan nogle ting virker mærkelige, men det er vel en del af showet. Vi kan ikke klage for meget over at være på en platform, hvor så mange ser os.

- Det er okay, når det er små ting; jeg skal ikke klage, men jeg vil heller ikke have, at det lyder, som om jeg er glad for en ottendeplads. Jeg vil vinde, siger Ocon.

Alpine var et af de mest anonyme teams under test og viste aldrig for alvor, hvad de kan til denne sæson. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Alpine-teamchefen Otmar Szafnauer, som selv spiller en hovedrolle i et afsnit om McLaren og Alpines kamp om Oscar Piastris fremtid, advarer om unødvendig manipulation.

- Jeg tror, at vi skal være påpasselige med den slags detaljer

- Vi har dog muligheden for at tjekke afsnittene før den endelig version. Så vi skal nok bare være bedre til at sige til dem, at det blev aldrig sagt, siger Szafnauer.

Günther Steiner er en af showets helt store stjerner, omend Haas-chefen ikke har set et eneste afsnit og ingen planer har om at gøre det.

Han stiller gerne op og har det fint med, at det først og fremmest er underholdning og ikke en rigtig dokumenter.

Samme holdning har Kevin Magnussen.

- Jeg har rent faktisk aldrig set det, men jeg hører, at det er godt, siger danskeren, som flere gange har haft besøg også i Danmark af Netflix' kamerahold.

