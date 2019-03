Irriteret over Netflix

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Netflix-dokumentaren ‘Drive to Survive’ er på alles læber i Formel 1-paddocken, som 2019-sæson går i gang i Australien.

Både Kevin Magnussen og Haas-teamet spiller store roller i særligt tre af de ti afsnit. Generelt er modtagelsen yderst positiv, men der blivet mukket i krogene over kapitlet om det amerikanske grandprix.

Her spilles på alle dramaturgiske tangenter, som Haas og Renault kæmper om sidste års fjerdeplads i konstruktør-VM. Inklusiv en underliggende historie om hadet mellem Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg efter den berømte opfordring efter Ungarns Grand Prix i 2017 til at smage på danskerens ædlere dele.

Hvilket irriterer den danske Haas-kører.

- Jeg har ikke set det endnu, men jeg kan sige, at det med Hülkenberg og mig er et komplet overstået kapitel. Der er ikke noget i det, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Der er ikke noget specielt forhold mellem os. Vi kører Formel 1 og skal slå alle. Jeg kunne aldrig finde på at fokusere specielt på Hülkenberg.

- Jeg fokuserer på at få så mange point hjem som overhovedet muligt. Og det er en ulempe, hvis jeg kørte andre strategier, bare fordi det er en person, jeg har noget imod. Hvilket jeg ikke engang har! Jeg respekterer Hülkenberg. Meget. Faktisk synes jeg han er en rigtig dygtig racerkører, siger danskeren.

- Vi havde den episode for nogle år tilbage, som skete i kampens hede. Så er der sgu ikke rigtig mere i det. Selvfølgelig var det en ret kontroversiel ting med det interview og en ting, som mange har snakket længe om. Men den er ved at blive gammel nu, synes jeg.

Fakta: Drive to Survive Netflix-serien i ti afsnit om Formel 1’s 2018-sæson er produceret af folkene bag de prisvindende dokumentarer ‘Senna’ og ‘Amy’ - om henholdsvis F1-legenden Ayrton Senna og sangerinden Amy Winehouse. Begge døde for tidligt. Optagelserne til sæson to er i gang.

Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen bliver aldrig bedste venner. Det ligger ingen af dem skjul på. For en hardcore F1-fan byder den episode heller ikke på noget nyt.

Den simplificerer og trækker linjer op. Eksempelvis undlader producerne at fortælle, hvordan Haas bliver diskvalificeret for at bruge for meget benzin. Magnussen er heller ikke nærheden af at slå Hülkenberg, hvilket man som seer får indtryk af.

Den tyske racerkører har ligget med jetlag i Australien og fået en smagsprøve på serien; heriblandt det omtalte afsnit. Han tager den portrættiserede rivalisering mellem de to teams med ophøjet ro.

- Det er den sædvanlige konkurrence, vi har i Formel 1. De overdriver nok lidt og prøver at sælge det mere, men generelt synes jeg, det var godt lavet, siger Nico Hülkenberg til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig er det lavet med lidt film-agtige karakterer, og for insidere er nogle scener sådan lidt ‘hmm’, virkeligheden er ikke helt så dramatisk. Det er, hvad der er.

- Jeg kan ikke se nogen negativer, og med den slags når vi en helt ny gruppe mennesker og kan forhåbentlig tiltrække nye folk til vores sport, siger han.

