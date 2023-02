Iskold Hamilton: Nægter at holde kæft

Racerkørere risikerer i den kommende sæson at blive straffet, hvis de ytrer sig om politik og religion.

De nye regler fra Den Internationale Motorsportsunion (FIA) vil dog ikke afholde Formel 1-køreren Lewis Hamilton (Mercedes) fra at tage stilling til alverdens problemer og dele sin holdning.

- Intet kan stoppe mig i at snakke om de ting, jeg brænder for.

- Jeg føler, at sporten har et ansvar for at sige fra og skabe bevidsthed omkring vigtige emner. Specielt når vi rejser rundt til forskellige steder i verden. Så intet kommer til at ændre sig, siger Lewis Hamilton på et pressemøde.

Den syvfoldige Formel 1-verdensmester har ofte delt sit standpunkt i aktuelle sager og debatter.

I 2020 gik han på podiet iført en T-shirt med teksten 'anhold betjentene der dræbte Breonna Taylor', med henvisning til en amerikansk kvinde, der blev skudt i sit hjem.

Briten er parat tage en straf fra FIA, hvis motorsportsunionen mener, at han går over stregen.

- Det vil være dumt at sige, at jeg ønsker at få en pointstraf.

- Jeg kommer fortsat til at tale på egne vegne, siger Hamilton.

Flere Formel 1-kørere har udtalt sig negativt omkring den nye FIA-regel, og det er uvist, hvordan den vil blive udfoldet, når sæsonen går i gang.

Formel 1-feltet skal i næste uge teste bilerne i Bahrain. Sæsonen skydes i gang 5. marts samme sted.