Iskolde Kimi efter sejren: Det er ikke stort for mig

Så fik den tidligere verdensmester Kimi Räikkönen svaret igen.

Kun de færreste har haft forståelse for, hvorfor den 39-årige finne efter fyresedlen fra Ferrari ikke bare lod sig pensionere fremfor at køre videre i næste sæson hos Sauber.

Det fik Kimi Räikkönen svaret på med sejren i USA's Grand Prix søndag aften.

Selv om det er meget længe siden, at han sidst har vundet et Formel 1-løb, har han ikke glemt den dejlige smag af en sejr.

2044 dage efter, som svarer til omtrent fem år og syv måneder, stod han igen øverst på skamlen.

Med sejren lukkede Kimi Räikkönen munden på de mange, som har kritiseret ham for ikke så på pension med udløbet af Ferrari-kontrakten (Foto: AP)

Den sidste sejr skal dateres tilbage til 17. marts 2013, hvor finnen startede den nye sæson med at vinde i Albert Park, Melbourne.

Det burde få følelserne frem hos køreren med størst anciennitet i Formel 1, men Kimi Räikkönen er og bliver The Iceman.

Så der blev ikke grædt snot efter karrierens 21. Grand Prix-sejr.

Det gav ham en fin platform til at aflevere en svada til koret af kritikere, som har ment, at han for længst har passeret udløbsdatoen.

- Det er ikke en stor ting for mig at vinde. Det er det til gengæld for mange andre mennesker. Hvis det kommer, kommer det, og hvis det ikke gør, ændrer det ikke livet for mig, lød det kryptisk fra den iskolde finne.

- Jeg er glad for at vinde her, men jeg tror, at den største forskel vil være på måden, at folk vil se på mig.

- Man ser på mennesker på en anden måde, hvis de vinder, men for mig personligt gør det ikke den store forskel..

- Selvfølgelig er jeg glad for at vise nogle folk, at de tog fejl. Det er sjovt for mig, sagde Kimi Räikkönen, der altid har haft en alternativ tilgang til en sport, hvor han har vist sig som en sand overlever.

Han er en af de få, der er kommet retur til Formel 1 efter at have været ude. Han spildte dog ikke tiden men kørte VM i rally for Citroën i 2010 og 2011.

Se også: Ferrari-stjerne i paradoksal trafik-brøler

Se også: Kevin hovedperson i natligt drama: Disket for 100 gram benzin

Latterlige regler straffer Kevin!