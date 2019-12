Jan Magnussen på vej mod Le Mans

Den firedobbelte Le Mans-vinder Jan Magnussen skal køre for danske High Class Racing i 'rookie-testen' til FIA's World Endurance Championship i LMP2-klassen. Det skriver High Class Racing selv på deres Facebook-side.

Det er første gang, Magnussen skal køre løb i den klasse, når han ruller ud af starthullerne på motorsportsanlægget i Sakhir, Bahrain 12. december.

Og trods prædikatet 'rookie' er han ikke i al almindelighed nogen nybegynder inden for motorsport. 46-årige Magnussen er Danmarks mest vindende racerkører og har 728 løb, 182 sejre og 343 podieplaceringer på CV'et.

- Jeg er spændt på at sætte mig bag rattet af High Class Racings Oreca 07 under rookie-testen. Det er lang tid, siden jeg har siddet i en prototype. Jeg ser frem til at komme til at lære at kende karakteristikaene i en 07 chassis, som har været meget succesfuld siden dens debut i 2017, siger Magnussen.

Jan Magnussen har ikke haft en bil siden afskeden med Corvette, der ikke kunne se ham som en del af deres planer for Le Mans i 2020. Det gav tydeligvis direktør i High Class Racing Peter Utoft blod på tanden.

Magnussen blev inviteret til holdet, hvis endegyldige mål for holdet er deltagelse i Le Mans' 24-timers løb i 2020 med ren dansk besætning, efter holdet debuterede i samme løb i år. Og de to parters drømme for 2020 så ud til at passe hinanden som fod i hose.

21 gange har den tidligere Corvette-kører og i tidernes morgen Formel 1-kører været skrevet til start i 24 timers løbet, så High Class Racing, som i denne sæson forsøger sig i VM for sportsvogne, har hentet en mand med masser af erfaring.

Jan Magnussen skal teste hos High Class Racing sammen med den tidligere makker fra den nu opløste DTC-klasse, Michael Markussen, som også har planer om at køre 24 timers løbet, men også Europæisk Le Mans-serie, hvor der køres om startpladser i selve Le Mans.

