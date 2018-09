Jason Watt: Sådan bliver Kevins nye aftale

Efter nogle dårlige løb og en forhandling om kontraktforlængelse hængende over hovedet på Kevin Magnussen, så mener Jason Watt, at Magnussen får en ny kontrakt snart

Teamchef hos Haas, Guenther Steiner, har tidligere antydet, at kørerne for 2019 vil blive annonceret før næste grandprix i Rusland.

De fleste forventer, at Haas fortsætter med Romain Grosjean og Kevin Magnussen som kørere, og Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, er også overbevist om, at Magnussen får en ny kontrakt meget snart.

- Jeg føler mig overbevist om, at begge kørere fortsætter næste år. Jeg tror ikke, at Grosjeans sæde er brandvarmt. Han har faktisk gjort det godt de seneste tre grandprixer.

- Jeg tror, at vi vil se en ny kontrakt på to eller tre år i stedet for, at Haas blot udnytter den etårige option, de har på Kevin, siger han.

Kontraktforhandlingerne har ifølge Jason Watt ingen indflydelse på, at Magnussen ikke har kørt optimalt i de seneste to race.

Faktisk tror Watt, at de nye kontrakter allerede er underskrevet, og at teamet bare har valgt ikke at offentliggøre dem endnu:

- Jeg tror, at det er et sammentræf, at det ikke lige har kørt perfekt de seneste par løb, og at det ikke har noget med kontrakten at gøre.

- Jeg tror faktisk, den er skrevet med begge kørere - jeg ved bare ikke, hvorfor teamet ikke melder ud.

Retssager mangler afgørelser

Både Haas og Magnussen selv er involveret i retssager.

Magnussens egen sag handler om stridigheder med hans tidligere manager, som vil have en del af kørerens fremtidige indtægter, selv om samarbejdet mellem de to er opsagt.

Den retssag gør dog ikke nogen forskel for Magnussens kørsel på banen, mener Watt.

- Jeg tror ikke på, at retssagen fylder det mindste i Kevins sind. Om kontraktforlængelse kan spille ind, ved jeg i sagens natur ikke, da vi ikke ved, om den allerede er skrevet under, eller om der fortsat forhandles, siger han.

En kører, der omvendt får det svært i forhold til at få en kontrakt, er Esteban Ocon. Jason Watt regner ikke med, at vi får ham at se i Formel 1 fra næste år.

- Jeg tror desværre, han må nøjes med at blive Mercedes reservekører, og det er ikke fair over for et sådant talent. Hos Mercedes bliver der ikke mulighed for fredagstræninger. Det er ikke noget, de normalt gør sig i, selv om det kunne være alletiders måde at give Ocon chancen for at vise, hvad han kan i eksempelvis Bottas' bil.

- Det vil være et tab for Formel 1, hvis han sidder på bænken, mens Stroll og Sirotkin drøner rundt med store sponsorer i ryggen, siger Jason Watt.

