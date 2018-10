Jason Watt uenig med Haas: - Kevin kan ikke frikendes

Kevin Magnussen blev frikendt af F1-ledelsen, men Jason Watt mener ikke, at man helt kan sige, at danskeren var uden skyld i sammenstødet med Charles Leclerc

Kritikken haglede ned over Kevin Magnussen fra Charles Leclerc og Sauber efter de to køreres sammenstød, der kostede begge deltagelsen i Japans Grand Prix.

Endnu en gang blev danskeren beskyldt for at køre for hensynsløst af en modstander, som det er sket så mange gange tidligere i Formel 1-regi. Kevin Magnussen blev dog pure frikendt af løbsdirektør Charlie Whiting og slap altså for straf efter sammenstødet.

Det var han dog ikke helt uheldig med, hvis man spørger Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, der mandag formiddag svarede på spørgsmål fra læserne.

Selv ikke med de danske briller på, ville Jason Watt erklære Kevin Magnussen helt uskyldig.

- Jeg må alligevel sige, at jeg ikke helt kan frikende Magnussen for ansvar i episoden fra i går. Når man kigger på Leclercs onboard kamera, så kan man se, at Kevin trækker en anelse til højre, og i det sekund trækker Leclerc mod højre. Magnussen 'ombestemmer' sig et splitsekund senere, og det er her, jeg synes, grunden til sammenstødet skal findes. Det er en menneskelig fejl, men det er nu stadig en fejl, lød det fra Jason Watt.

Læseren Anne spurgte efterfølgende om, Jason Watt dermed også var uenig med løbsledelsen i, at Magnussen ikke skulle straffes.

- Ingen af parterne bliver straffet, hvilket betyder, at det bliver set som et hændeligt uheld - og det er jeg enig i, forklarede Watt.

- Episoden bliver vurderet til at være umulig at drage en af parterne til størstedelen af ansvaret. Ellers havde Leclerc jo modtaget en straf. Kevin blev godt nok ristet på både tysk og engelsk tv af deres eksperter. Så 50/50 - så skal vi også være glade, synes jeg.

Rigtig mange af spørgsmålene i mandagens chat cirklede naturligvis om balladen med Kevin Magnussen.

Niels ville blandt andet gerne vide, om Kevin Magnussen straffes hårdere, af kommentatorer og på de sociale medier på grund af hans 'lidt kolde facade', som han kaldte det.

- Det er nemt og 'billigt' at svine Kevin. Der er ikke mange, som stiller sig kritisk overfor det. Jeg husker Gasly i sit debutløb skråle: 'Det er altid Kevin, der laver problemer'. Hvor faen ved han det fra i sit første løb?

Jason Watt var også klar i spyttet, da spørgsmålene gik på, om Kevin er en hård kører, der tager chancer.

- Kevin er i den grad en 'no bullshit'-kører som er grænsesøgende. Det vil vi kigge tilbage på med stor beundring om nogle år, men lige nu er der mange, som har svært ved at sluge det. Kigger man på de største stjerner, så har de alle kørt noget i den stil (på nær Alain Prost måske), lød det fra Jason Watt.

Du kan læse alle spørgsmål og svar fra chatten ved at klikke her.

TV: Kevin efter Leclerc-sammenstød: 'Det er ham, der rammer mig':



TV: Kevin efter Leclerc-sammenstød: Det er ham, der rammer mig

Se også: F1-boss forsvarer 'farlige' Kevin: Rent uheld

Se også: Lynchstemning hos Sauber: Kevin er farlig

Watt er hård: Skidt karakter til Kevin