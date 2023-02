Kevin Magnussen spiller hovedrollen i det første afsnit af 'Drive to Survive's femte sæson

NB! Indeholder citater og spoilers fra femte sæson af 'Drive to Survive' på Netflix.

Intet team på Formel 1-gridden har lukket dørene så meget op for Netflix’ kamerahold som Haas. Sæson fem er ingen undtagelse.

Første afsnit handler om det nye reglement og sæsonens helt store comeback.

- Ikke flere russere. Jeg er færdig med russere, indtil jeg forlader denne planet, siger Haas-teamchef Günther Steiner, efter Ruslands invasion rammer teamet, som da både havde en russisk kører og en russisk titelsponsor.

Herefter følger historien om, hvordan en forvandlet Kevin Magnussen vender tilbage til teamet og scorer den eventyrlige femteplads i Bahrain.

- Det er altid en fare ved at genansætte en, du har fyret. Ingen risiko. Ingen sjov, griner Steiner.

Netflix var på plads i Bahrain efter femtepladsen - denne scene er også med i det færdige afsnit. Foto: Jan Sommer

Har man fulgt sæsonen, er der ikke så meget nyt, men entusiasterne vil nyde den dramatiske tidtagning i premieren.

Som Ekstra Bladet løftede sløret for, var Magnussens bil ramt af et hydraulisk læk. Det var meget tæt på at gå galt, og man kommer helt tæt på situationen, som danskeren tackler med en helt anden ro end tidligere.

Afsnittet byder også på en klassisk hjemme hos-scene i København med datteren Laura i fokus.

Budgettet til 'Drive to Survive' fejler ikke noget. Kameraet-holdet var efter Miamis Grand Prix med i North Carolina, hvor Haas-kørerne skulle lege lidt med Nascar-biler.

Ingen af de billeder nåede med i de ti afsnit.

Til gengæld kommer man i en anden episode med hjem til Günther Steiner, ligesom de også viser den populære Haas-boss på tur i en gammel Fiat med den nu tidligere Ferrari-chef Mattia Binotto.

Günther Steiner og Mattia Binotto på vej til Ferrari-chefens vingård. Foto: Netflix

Sæson fem byder på en række interessante afsnit, hvor især balladen mellem Alpine og McLaren om Oscar Piastris kontrakt er godt skildret. Og så ser man, hvordan Mercedes-boss Toto Wolff virkelig lægger pres på for at få ændret de tekniske regler til denne sæson, efter hans team havde store problemer med en hoppende bil i begyndelsen af sæsonen.

Mercedes-bossen indleder også allerførste afsnit med en kommentar, som det er vigtigt for alle seere at vide.

- Det her er ikke en dokumentar. Det er tættere på 'Top Gun' end en dokumentar, siger han.

'Drive to Survive' tager en række friheder i sin fortælling. Kronologi er ikke altid overholdt, og situationer bliver overdramatiseret. Når det er sagt, er der mindre realityshow over denne sæson, hvilket også har fået Max Verstappen tilbage i interviewstolen. Hollænderen har tidligere boykottet showet, fordi han synes, det var for langt fra virkeligheden.

