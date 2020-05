Kevin Magnussen indrømmer, at han er gået over stregen i kampen om positionerne på banen - men det gør andre også, mener han

Et godt drama på en racerbane er i den grad savnet af motorsportsfans verden over, og Kevin Magnussen har da heller ikke glemt kampene, der har gjort ham både berømt og berygtet i F1-verdenen.

I et interview med F1's officielle Instagram-kanal fortæller den lynhurtige dansker, at han altid går til grænsen - og nogle gange er det også gået et skridt videre.

- Der er helt sikkert nogle kørere, der har haft problemer med det og klaget over det, men jeg er den første til at indrømme, at jeg er gået over stregen nogle gange, men jeg mener ikke, at jeg er den eneste, siger Haas-køreren.

Foto: Jan Sommer

Faktisk kan kampene efter Magnussens vurdering godt være hårdere, når man ligger omkring top 10 frem for længere fremme.

- Sandheden er, at jeg de seneste år har kæmpet midt i midtergruppen. Hvis du er 10'er og bliver fanget bagfra, eller omvendt ... Så er der dét point at tjene. Og der er faktisk ikke meget at tabe. Jeg har kæmpet hårde kampe om 10. pladsen. Nogle af dem var over stregen.

- Jeg ser det sådan her: Man er nødt til at gå til grænsen, ikke over, men man er nødt til at gå til grænsen med sin kørerstil.

Lige nu ligner det en F1-start 5. juli i Østrig, hvor man også vil afvikle sæsonens andet løb. Dernæst skal karavanen flyttes til Silverstone i England.

