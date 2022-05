- Jeg er iskold

MIAMI (Ekstra Bladet): Netflix’ populære og efterhånden kontroversielle Formel 1-serie ‘Drive to Survive’ får mindst to sæsoner mere.

Annonceringen kom meget passende, som Miami emmer af Formel 1-feber, hvilket i praksis skyldes serien. Den aktuelle fjerde sæson sætter seer-rekorder og har nået ugentlige top ti-lister i 56 lande.

Især USA er positivt påvirket af hitserien med 400.000 tilskuere til sidste års grandprix i Texas og alt udsolgt denne weekend i Miami, hvilket betyder 240.000 mennesker henover de tre dage.

Visse steder i paddocken og hos flere kørere har der imidlertid været stigende utilfredshed med seriens måde at pynte på virkeligheden og i en række tilfælde fordreje sandheden.

Normalt går Kevin Magnussen ikke trackwalk, men undtagelsen er baner, han aldrig har kørt på før. Foto: Wilfredo Lee/Ritzau Scanpix

'Jeg ser ikke serien'

Fra sæson et har Haas været det mest åbne team overfor Netflix’ hold, og sådan fortsætter det. Kevin Magnussen har ingen problemer med at virkeligheden manipuleres en smule.

- Jeg er fuldstændig iskold. Hvis det er godt for sporten, er jeg helt ligeglad, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg ser ikke serien, men grunden til det er, at jeg er med i den, og jeg gider ikke se på mig selv. Men jeg møder mange, som elsker serien, og det er meget tydeligt, hvad den har gjort for sporten. Formel 1 er kommet på verdenskortet. Jeg er glad for, at det fortsætter, siger Magnussen.

Han har flere gange lavet optagelser med Netflix uden for racerbanen og er klar til at gøre det igen. Sæson fem vil allerede med garanti have et afsnit dedikeret til danskerens bemærkelsesværdige comeback.

Grandprix-weekenden i Miami blev indledt med en fest onsdag aften, som også havde deltagelse af kørere og teamchefer. Publikums reaktion understregede Günther Steiners store popularitet. Foto: RODRIGO VARELA/Ritzau Scanpix

Magnussen om at være tilbage i Formel 1: 'Denne gang nyder jeg det mere'

En anden af showets store stjerner er Haas-bossen Günther Steiner, som til åbningsfesten i Miami fik et større bifald end de fleste inklusive hans egne kørere.

Steiner har stadig ikke set et minut af serien, men bakker den også op.

- Jeg sætter pris på opmærksomheden, men har jeg ændret mig. Nej!

- Flere folk genkender dig, men det er godt for teamet, og det er godt for Formel 1, så der er ikke mange negativer, siger Haas-teamchefen.

Den mest udtalte kritiker af serien er den forsvarende verdensmester Max Verstappen, som nægter at deltage mere. Hollænderen mener, at serien opfinder rivaliseringer, som ikke eksisterer - eksempelvis mellem Lando Norris og Daniel Riccardo og portrætter Norris, så han fremstår usympatisk.

Max Verstappen ønsker ikke at deltage i hitserien længere. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

Verstappen er også træt af, at citater fra interview med ham er brugt i helt andre sammenhænge.

Red Bull-teamkammeraten Sergio Pérez overvejer også at droppe serien helt eller delvist, fordi seneste sæson var overdramatiseret, ligesom han havde brugt en masse tid på optagelser, som aldrig blev vist.

Ved sæsonstart sagde F1’s øverste chef, Stefano Domenicali, at han ville tale med Netflix, så serien svarede mere til virkeligheden.

