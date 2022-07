Kevin Magnussen glæder sig til at få opgraderet Haas-raceren for første gang i år, men ikke uden en spændt følelse

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): For sidste gang i denne sæson indleder Kevin Magnussen en grandprix-weekend i den nuværende og oprindelige version af Haas’ VF-22’er.

Om en uge i Budapest lander teamets første og eneste store opgradering

Halvvejs gennem sæsonen har bilen været hurtig nok til at sikre nogle af sæsonens bedste resultater som hold, så i baghovedet lurer en bekymring.

Bliver der tale om reelle forbedringer fra start, eller skal holdet tage et eller flere skridt tilbage, før fremgangen sætter ind. Flere af de andre teams har kæmpet med at finde ekstra ydelse med deres opgraderinger med Aston Martin som skrækeksemplet.

- Vi har fundet mere performance, end vi forventede, i denne bil, som vi dybest set ikke har opgraderet siden vintertest. Det har været lidt overraskende, hvor meget mere vi har kunnet trække ud af den. Så når du sætter en ny pakke på …

- Jeg er lidt nervøs over, om det bliver en forbedring lagt oven på, hvad vi har nu, eller vi skal tage skridt tilbage og arbejde os hen mod noget med mere potentiale, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Vi ville elske at sætte nye dele på bilen og så køre et vist antal tiendedele hurtigere. Sådan fungerer det ikke. Man låser op for mere ydelse, og jo mere du lærer, desto hurtigere kører den.

Forventninger til forbedrede omgangstider er ikke noget, man taler højt om, men størrelsesordenen er tre, fire, fem tiendedele per sekund.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Vindmodstanden på langsiderne er bilens største svaghed. Håbet er at afhjælpe det en smule, men ellers er der ikke specifikt arbejdet på et område.

- Vi håber bare, at vi kan hæve niveauet generelt en smule. Jeg synes ikke, at vi nogle eksakte svagheder. Generelt mangler den bare overalt lidt til den hurtigste bil, siger Magnussen.

- Vi håber ikke, at den ændrer sig, men nogle gange sker det, når man sætter noget nyt på den.

Når Haas har kunnet blive ved med at finde mere fart i samme bil, hænger det sammen med, at den er temmelig udviklet sammenlignet med flere af rivalerne - fordi man ofrede sin 2021-sæson - og så er de nye regler en udfordring for alle.

- Alle teams ramte banen med en bil, der hoppede rundt, hvilket ingen forventede. Det handler om, at vi kører biler, som er vidt forskellig fra tidligere. Sidste års bil var en videreudvikling af de foregående fire sæsoners biler. Denne er helt ny, hvilket er en del af grunden til, at vi har kunnet finde ekstra fart.

Målet med denne weekend er point til mindst en Haas og gerne begge for tredje løb i træk.