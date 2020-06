'Jeg er så ked af det'

Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton er skuffet over den tidligere F1-boss Bernie Ecclestone, der mener, at sorte mennesker er mere racistiske end hvide mennesker

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Lewis Hamilton er vred. Vred på samfundet i almindelighed og på den tidligere Formel 1-boss Bernie Ecclestone i særdeleshed. Og det skyldes Ecclestones syn på sorte mennesker.

Den seksfoldige Formel 1-verdensmester bruger for tiden sin status som talerør for sortes rettigheder gennem Black Lives Matter-sagen, hvilket Ecclestone har bemærket:

- Lewis er lidt speciel. For det første er han en meget, meget, meget talentfuld kører, og han ser også meget talentfuld ud nu, hvor han stiller sig op og holder taler.

- Den seneste kampagne for sorte er vidunderlig. Han gør det godt, og det er folk som ham - let genkendelige - folk lytter til, siger han i et interview med CNN.

Så langt, så godt. Men herefter påpeger Ecclestone, at man ikke bare kan antage, at det altid er hvide mennesker, der er skyld i forskelsbehandling:

- I mange tilfælde er sorte mennesker mere racistiske end hvide mennesker, lyder det fra den 89-årige milliardær, der til dagligt bor på sin kaffeplantage i Brasilien.

Bernie Ecclestone har en opfattelse af racisme, der ikke helt er i tråd med Lewis Hamiltons. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har fået Hamilton til at fare i blækhuset på sin Instagramprofil, hvor han i en story giver Ecclestone svar på tiltale.

'Jeg er så ked af og skuffet over at læse disse kommentarer.'

'Bernie er ikke længere en del af sporten, og han tilhører en anden generation, men det er netop det, der er problemet. Uvidende kommentarer, der viser os, hvor langt vi som et samfund er nødt til at gå, før ægte lighed bliver et faktum,' skriver Hamilton, der dermed også bedre forstår, at der aldrig er sket noget i sporten, når han har oplevet racisme.

'Hvis nogen, der har ledet sporten i årtier, har en sådan mangel på forståelse for de dybereliggende problemer, vi sorte mennesker skal håndtere hver dag, hvordan kan vi så forvente, at alle dem, der arbejder for ham, forstår det? Det starter i toppen,' skriver Hamilton.

Selskabet bag Formel 1, der i 2017 fyrede Bernie Ecclestone, efter at han solgte det til Liberty Media, har også taget kraftigt afstand fra Ecclestones kommentarer:

'På et tidspunkt, hvor sammenhold er nødvendigt for at tackle racisme og ulighed, er vi helt og aldeles uenige i Bernie Ecclestones kommentarer, der ingen steder har hjemme i Formel 1 eller i samfundet,' skriver selskabet på sin hjemmeside og understreger, at Ecclestone ikke har haft en rolle i formel 1 siden januar, hvor hans honorære titel som afgået formand udløb.

F1-manager: Pas på Kevin

Se også: - Det er jo vanvittigt

Pengekassen lukket hos Haas

Se også: Udvikling? Glem det