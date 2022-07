- Jeg tager skylden

Kevin Magnussen glæder sig over at være tilbage i pointene, men var ikke helt sikkert på, at han traf den rigtige beslutning ved at undlade et pitstop under løbets sidste safetycar

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): For to uger i Canada først tøvede Haas-pitvæggen og tog siden den forkerte beslutning ved IKKE at pitte Kevin Magnussen under en sen safetycar.

På Silverstone, da Esteban Ocons Alpine stoppede ud på banen og skabte en dramatisk afslutning, blev der igen ikke skiftet dæk på danskerens racer.

Men her gik han selv mod teamets kald.

Fire sekunder adskilte Mick Schumacher og Kevin Magnussen på banen, og da danskeren hørte det, meddelte han over radioen, at han blev ude.

- Jeg var bare nervøs over dobbelt-stoppet. Jeg ville ikke risikere det. Dækkene føltes fine. Helt ærligt troede jeg ikke, at alle ville pitte. Det gjorde de så, og jeg var nervøs over, hvordan det ville gå. Men jeg kunne holde fast, sagde Kevin Magnussen efterfølgende til Ekstra Bladet.

- Jeg burde nok have gjort det, men var for nervøs.

Kevin Magnussen fik besked på at pitte af sin ingeniør, men valgte at blive ude alligevel. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

På de sidste omgang var der mere fart i de bløde dæk, som flertallet var på. Mick Schumacher var lige ved at overhale Max Verstappen i en skadet Red Bull i en dramatisk fight om syvendepladsen.

Mens Magnussen måtte kæmpe det bedste, han havde lært for at holde fast i sit ene point.

- Vi må se, om det var den rigtige beslutning. Hvis det ikke var, så tager jeg skylden. I sidste ende scorede vi point med begge biler, hvilket jeg er super glad for.

Haas-duoen kæmpede også mod hinanden ude på banen, og Mick Schumacher satte en god overhaling ind. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Fra Günther Steiner lyder ingen kritik:

- Vi var 50-50. Hvis han foretrak at blive på dækkene, er der ingen grund til at gøre noget anderledes. Han var overbevist i situationen og gør så et godt stykke arbejde. Jeg vil ikke sige, at han underkendte vores kald, for vi var selv ubeslutsomme. Vi vidste ikke, hvad der ville ske. Han blev i pointene, så missionen lykkedes, sagde teamchefen til Ekstra Bladet.

Helt uforståeligt pittede Ferrari heller ikke Charles Leclerc, hvilket kostede monegaskeren sejren og sendte ham ned på fjerdepladsen.

