- Jeg tror, Hamilton stopper

Fem år er gået, siden Bernie Ecclestone stoppede som øverste chef for Formel 1.

Men den 91-årige småbørnsfar - hans yngste er lige fyldt 18 måneder - holder sig stadig ikke for fin til at levere en kontroversiel udtalelse, når nogen spørger.

Den tidligere F1-zar melder sig på holdet, som tror, at Lewis Hamilton har kørt sin sidste sæson i Formel 1.

- Jeg tror ikke, at han kommer tilbage. Hans skuffelse er for stor. Og på en måde forstår jeg det. Nu er tiden inde til at være mode-entreprenør, som han drømmer om, med syv titler ligesom Michael Schumacher, siger Ecclestone til Blick.

Han har dog ikke talt med Hamilton.

- Nej, men med hans far for et par dage siden. Jeg kunne straks mærke, at han ikke ville tale om sin søns fremtid, så vi talte kun forretning, siger han.

Fra britisk side bliver der ikke holdt igen med spekulationerne særligt efter, at Lewis Hamilton igen har slettet alle, han fulgte på Instagram. Første gang, det skete, var i 2019.

Lewis Hamilton har vist sig offentligt - her i selskab med sin mor - da han blev adlet 15. december, men han har endnu ikke udtalt sig offentligt, siden Max Verstappen på allersidste omgang i Abu Dhabi, flåede den ottende VM-titel ud af hænderne på ham. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Den tidligere racerkører Derek Warwick, som var løbssteward i Abu Dhabi, er af den modsatte overbevisning end Ecclestone.

- Selvfølgelig har jeg sympati for Lewis, for han dominerede løbet og tabte på sidste omgang, siger han til The Sun.

- Jeg er sikker på, at det gør ondt, og han skal bruge lidt tid på at komme sig. Måske er denne snak om pension lidt selvmedlidenhed.

- Jeg håber ikke, at det sker, men jeg tror, at han vil tabe lidt momentum, fordi han har investeret så meget i den sæson, og en andenplads er et nederlag for ham. Men han har så meget styrke, at han vender stærkere tilbage, siger Warwick.

Før jul ville Mercedes-teamchef Toto Wolff intet udelukke, fordi stjernekøreren ligesom østrigeren selv var skuffet og desillusioneret med, hvordan sæsonen blev afsluttet i Abu Dhabi.

- Jeg håber inderligt, at Lewis fortsætter med racing, for han er den største kører nogensinde.

- Jeg tror, at han som racer i sit hjerte vil tænke, ‘jeg skal fortsætte’, sagde Wolff.

Mercedes er allerede langt i sine 2022-planer.

23. december fyrede teamet op for motoren i sin nye bil - W13'eren - for første gang.

Samme dag meddelte Haas også, at VF-22'eren havde bestået sit sikkerhedstjek.