- Jeg ville hade det

Max Verstappen slap for straf efter en episode med Kevin Magnussen under tidtagning, hvilket passede danskeren fint; han var blot træt af, at stewards oprindeligt ikke reagerede

Kevin Magnussen tilbragte sin fredag aften i selskab med Max Verstappen og Østrig-grandprixets fire stewards. Hollænderen kom en smule i vejen for Haas’ dansker i første sving på hans afgørende omgang af tidtagningen, og Magnussen starter søndagens grandprix fra sidste startrække.

Max Verstappen slap for straf, og Kevin Magnussen var sådan set glad for, at situationen ikke påvirkede hollænderens pole-position.

Rent principielt var han imidlertid glad for, at de med lidt pres analyserede situationen.

- Jeg undrede mig over, at de slet ikke så på den. For det syntes jeg, at de burde. Jeg ville intet vinde ved, at han fik en straf. Og jeg ville have det skidt med, hvis min ting havde kostet ham pole. Jeg synes bare, at stewards skal se på det hele, siger danskeren.

Magnussen sluttede næstsidst i kvalifikationen i Østrig

- Vi kæmper så hårdt, vi kan, og vores situationer fortjener også at blive undersøgt. Jeg røg ud af Q1. I sidste ende blev den omgang, hvor han kom i vejen, annulleret på grund af ‘track limits’. Men jeg skulle så også indhente de to tiendedele, jeg mistede i det sving. Man kommer mere under pres.

- Men jeg ville hade, hvis han havde mistet pole for det.

Det var weekendens første skuffelse. Den anden kom lørdag.

Ganske vist nåede Kevin Magnussen SQ3 i den såkaldte ‘sprint shootout’. Han startede tier i sprintløbet og sluttede 14’er efter start på intermediates og siden et gamble på slicks på den tørrende bane.

Kevin Magnussen har for få gange strålet i denne sæson. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Det var tricky forhold med slicks under fugtige forhold. Normalt er det forhold, jeg kan lide. Jeg fik bare ikke noget ud af det i dag. Jeg havde ikke den store fart hverken på intermediates eller slicks, så det er skuffende.

Mod slut var slicks-dækkene ekstremt meget hurtigere.

George Russell (Mercedes) var første mand til at gøre forsøget, og han lykkedes med at sikre et point efter at have startet 15’er. Rent faktisk var han kun ni tusindedele fra ottendepladsen.

- Vi kæmpede virkelig med at få dækkene til at virke og mistede meget tid på de første omgange, hvor jeg bare var for langsom. Til sidst lykkedes det at få dem tændt, men der var det for sent.

- Men også på intermediates mistede jeg for meget tid til de forreste, siger Magnussen.

Nico Hülkenberg kvalificerede sig firer til sprintløbet og sikrede en sjetteplads.

Irriterende forskel

Resultatet både glæder og ærgrer Kevin Magnussen på en og samme tid.

- Det er selvfølgelig ærgerligt at vide, at der er noget, vi eller jeg ikke gør rigtigt, siden han får mere ud af det. Samtidigt er det rart, at han trods alt scorer point til teamet. For det er, hvad det handler om i sidste ende, at vi slutter højt i konstruktør-mesterskabet. Der, hvor vi er, er kørermesterskabet lidt ligegyldigt.

- Men selvfølgelig er det irriterende, at jeg ikke kunne følge med.

Red Bull Red Ring er en af Max Verstappens tre hjemmebane! Spa og Zandvoort er de to andre. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Jeg synes egentlig, at det er marginaler. Jeg er hurtig i træningerne, og så til tidtagningerne mister jeg det hele. Så jeg ved ikke, om det er udførelse af sessionerne, strategien og setuppet. Hvis man tager alle sessions og lægger dem sammen, er der ikke en trend, hvor jeg bare er langsommere.

- Det virker bare som om, at vi har sværere ved at eksekvere i vores side og få det bedste ud af de sessioner, der tæller. Det skal vi arbejde på, siger danskeren.