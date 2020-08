Jubel hos Haas: - Knib mig

Begge Haas i den sjove halvdel af feltet i første træning. Romain Grosjean helt oppe som femmer i den anden, og nok så vigtigt så farten i løbstrim ganske konkurrencedygtig ud både i den franske og danske side af garagen.

Håbet på forhånd var, at Circuit de Barcelona-Catalunya ville passe Haas-raceren bedre end Silverstone og Red Bull Ring, men træningstiderne kom alligevel som en positiv overraskelse.

- Knib mig i armen ... Vi ved ikke, hvor det kom fra. Vi lavede noget godt setup-arbejde på Silverstone i min side, men sekser i første træning og femmer i den anden. Sikke en dag.

Forhåbentlig ændrer intet sig, og vi kan kæmpe for en god position, sagde Romain Grosjean bagefter.

I anden træning var Kevin Magnussen helt nede som 16’er, men danskeren var nu alligevel godt tilfreds. Ikke mindst fordi alt andet gik bedre end forventet.

- Jeg fik ikke den bedste omgang med lav brændstof i anden træning, men Romain viste, hvad bilen kunne. Og med fuld tank var det meget positivt, så den lader til at virke her, siger Magnussen, som håber på en tidtagning tættere på top ti end hidtil i denne sæson.

- Forhåbentlig taber vi ikke for meget til kvalifikation, når folk kører hurtigere. Jeg er ret positiv over i dag. Det bliver sværere lørdag, og det kommer ikke til at se sådan ud igen, men forhåbentlig kan vi komme lidt længere frem og få et løb derfra, siger danskeren.

Dømmer man ud fra fredagens træning, er der basis for et godt resultat for Haas i Spanien. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Teamchef Günther Steiner var glad og positivt overrasket, men understreger, at den tællende del af weekenden endnu ikke indledt.

- Efter de seneste svære weekender var vi lidt overraskede over farten. Vi skal være rolige, og jeg holder benene på jorden. Det var den bedste fredag for os i år, men kvalifikationen er lørdag og løbet søndag, siger han.

- Det er naturligvis opmuntrende, men vi skal forstå, hvor det kommer fra. Hos Romain var den der med det samme, men vi skal forstå det lidt bedre og have Kevin derop.

- Romain var overrasket over, hvor vi endte. Bilen er okay som de andre steder, men her lader vi bare til at være mere konkurrencedygtige i forhold til de andre.

- Kevin var ikke helt tilfreds med, hvordan bilen opførte sig, og især i to sving på sin omgang med friske dæk. Et af dem fungerede slet ikke, og han tabte en del tid der, hvilket kompromitterede de næste sving. Noget af tidstabet kan vi forklare, men ikke det hele.

- Om morgenen var han også bag Romain, så vi skal gennemgå hans data og hjælpe ham med at komme på niveau.

Tegnene er der imidlertid til en hæderlig weekend i en svær sæson.

- Vi har hele troet, at vi på baner som denne, der kræver lidt mindre motorkraft, ville være mere konkurrencedygtige. Vi har altid været ret gode her, og under vintertest var jeg forsigtig optimist, siger Steiner.

