Kæmpe aftale på plads: Godt nyt for Kevin

Haas og de ni andre Formel 1-teams har nu alle underskrevet den såkaldte Concorde-aftale, hvor de forpligter sig til at deltage de næste fem år under fastlagte økonomiske spilleregler

Haas har længe været i tvivl om, hvor vidt de vil fortsætte i Formel 1-verdenen, men onsdag har de ligesom de øvrige ni teams valgt at underskrive den såkaldte Concorde-aftale, der aftaler de økonomiske spilleregler for de kommende fem år.

Dermed har Haas forpligtet sig til fem år mere i Formel 1, hvilket må tolkes som godt nyt for Kevin Magnussen. Han er i gang med sin fjerde sæson for det amerikanske team, der har option på danskeren et år mere, og der er ikke andre attraktive sæder ledige for 2021.

Og måske kan den nye aftale sikre større chancer for små teams som Haas i forhold til at kunne begå sig blandt de store.

- Aftalen vil sikre den langsigtede bæredygtige fremtid for Formel 1 og kombineret med de nye regler, der blev annonceret i oktober 2019, og som træder i kraft i 2022, vil det reducere de økonomiske forskelle mellem teamsene, og det vil hjælpe med at udjævne feltet, så det bliver et tættere race på banen, lyder det i en officiel melding fra Formel 1.

Aftalen skulle egentlig være underskrevet i sidste uge, men deadline blev udskudt til denne uge.

Allerede tirsdag eftermiddag skrev Ferrari, Williams og McLaren under, mens de sidste syv teams altså har skrevet under onsdag morgen.

- Vi er glade for, at det i august er lykkes at få en underskrift fra alle ti teams omkring planerne på lang sigt for vores sports fremtid, siger Formel 1-sportens direktør Chase Carey.

- Alle vores fans vil se tættere racerløb, og alle teams vil have en chance for at komme på podiet, siger Carey.

Haas har option på Kevin Magnussen et år mere, og nu ligger det også fast, at Haas fortsætter i Formel 1. Foto: Charles Coates / LAT Images

Haas har i denne sæson været placeret i bunden af Formel 1-feltet, hvilket kun har givet et enkelt point til Kevin Magnussen og et rundt nul til team-kollega Romain Grosjean, og derfor har der været tvivl omkring, om Haas ville fortsætte i sporten.

- Jeg skal gennemgå det endnu en gang med Gene. Jeg talte med ham for lidt siden, og jeg vil tale det igennem med ham igen i de mellemliggende to dage. Lige nu er alle tegnene på, at vi er klar til underskrift, sagde Haas-boss Günther Steiner forrige søndag til blandt andre Ekstra Bladet.

- Jeg skal sikre mig med bestyrelse og ejer, at alt er forstået, og der er enighed om alt. Men der er ingen tegn på, at vi ikke skulle underskrive, sagde han dengang.

Og det er altså den underskrift, der nu er kommet på plads.

