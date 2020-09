Kæmpe bet for dansk titelhåb

Drømmen om at vinde F2-mesterskabet i sin rookie-sæson smuldrer for Christian Lundgaard, efter det danske Formel 1-håb blev kørt af banen i andet sving på Sochi Autodrom

To overbevisende weekender i Italien sendte Christian Lundgaard op på tredjepladsen i F2-mesterskabet med en mesterskabschance inden for rækkevidde, hvis sæsonen bliver sluttet godt af.

Men selv om der fortsat resterer to afdelinger i Bahrain forduftede muligheden reelt på første omgang af hovedløbet i F2 på Sochi Autodrom.

Helt uforvarende og ekstremt uheldigt blev den danske Renault-akademikører offer for et harmonika-sammenstød. Lundgaard startede sekser og forsøgte intet vildt - kun at komme levende gennem første omgang - da Jüri Vips ville det anderledes.

Esteren fra Red Bulls talentprogram bragede ind i Pedro Piquet, som derefter vædrede ART Grand Prixs danske håb.

Dommerne uddelte ingen straffe for startkaosset, der sendte fire kørere ude af løbet.

Det er andet år i træk, at Vips kører Lundgaard af på første omgang i Sochi.

Noget lignende skete i F3 i fjor.

Exiten er en kæmpe bet for den 19-årige dansker, som dermed er uden realistisk chance for at score store point i søndagens sprintløb, hvor han skal starte i sidste startrække.

Samtidigt trækker de nærmeste konkurrenter fra.

Mick Schumacher banker i den grad på til Formel 1 med årets mest overbevisende sejr og den anden i et F2-hovedløb.

Tyskeren forviste den nærmeste rival i mesterskabet og hos Ferraris akademi, Callum Ilott, til tredjepladsen, mens Red Bulls og i særdeleshed Hondas store håb Yuki Tsunoda sluttede toer.

Japaneren startede på pole-position, kunne ikke holde fast, men sikrer sig stadig vigtige point i jagten på den samlede fjerdeplads i mesterskabet, der udløser en F1-superlicens og potentielt en plads hos Alpha Tauri.

F2-stilling - efter hovedløbet i Sochi 1. Mick Schumacher (Prema) 186 point 2. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 168 point 3. Christian Lundgaard (ART GP) 145 point 4. Yuki Tsunoda (Carlin) 145 point 5. Robert Shwartzman (Prema) 140 point 6. Nikita Mazepin (Hitech) 135 point 7. Louis Delétraz (Charouz) 122 point 8. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 112 point 9. Luca Ghiotto (Hitech) 101 point 10. Felipe Drugovich (MP) 79 point Vis mere Luk

