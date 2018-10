Kæmpe bet for Ferrari: Straffet før VM-afgørelse

Sebastian Vettel får tre placerings straf for ignorere røde flag under træning

AUSTIN (Ekstra Bladet): Der er ingen kære mor, hvis en kører undlader at sænke farten tilstrækkeligt under røde flag.

I sikkerhedsspørgsmål falder straffen prompte fra F1’s stewards.

Også selv om man hedder Sebastian Vettel, er Ferrari-kører og skal vinde grandprixet på søndag for at holde liv i den spinkle VM-chance.

Grus på banen under den våde første træning skabte et rødt flag; Sebastian Vettel ignorerede det og derfor bliver tyskeren rykket tre placeringer tilbage på startgridden.

Samtidigt får han to hak i licensen.

Ingen forskelsbehandling fra stewards selv om man hedder Sebastian Vettel. Foto: AP

Helt i tråd med lignede situationer tidligere på sæsonen.

Red Bulls Daniel Ricciardo fik samme straf på hjemmebanen i Melbourne, ligesom Force Indias Esteban Ocon gjorde det på Suzuka.

For samme brøde.

Her kan ingen anklage dommerne for manglende ensartethed.

Fredagen regnede væk på Circuit of the Americas. Foto: AP

Dermed har Lewis Hamilton endnu bedre chancer for at sikre sin femte VM-titel søndag i Texas.

Vinder briten på Circuit of the Americas, skal Sebastian Vettel ende minimum toer for at holde liv i sin teoretiske chance.

Fredagen i Texas regnede væk, og til anden træning blev Haas-duoen i garagen uden at køre en eneste omgang. Det samme gjorde Daniel Ricciardo og Valtteri Bottas.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean brugte deres ene gratis sæt Pirelli i den første træning, og der var ikke meget gummi tilbage på dem, selv hvis de var kørt ud til et par æresrunder.

Reglerne er tossede set med tilskuernes øjne i tilfælde af regnvejr.

Holdene har så få sæt full wets og intermediates til rådighed, at det giver mere mening at spare dem til tidtagningen, hvor det formentlig også regner. De lærer ikke det store uden frisk gummi til rådighed.

- Det er heller ikke godt de fans, som sidder på tilskuerpladserne i regnen og venter på biler. Forhåbentligt bliver noget gjort for, at vi kan køre mere under de her vejrforhold, siger Kevin Magnussen.

- Vi har brug for dæk, som skal afleveres tilbage efter træningen. Så man ikke får en fordel af at gemme dem til tidtagningen, mener han.

