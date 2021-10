Kæmpe bet for Hamilton: VM-bejler straffet

VM-duellen mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen er historisk tæt.

Mercedes-stjernen fører med to point i kampen for sit ottende verdensmesterskab, men han er imidlertid nødt til at spænde ben for sig selv til weekendens race i Tyrkiet.

Fredag formiddag kom den officielle bekræftelse, at Lewis Hamilton er nødt til at tage motordele ud over den tilladte kvote for at kunne fuldføre sæsonen.

I modsætning til Ferraris Carlos Sainz, som til søndagens grandprix installerer sæsonens fjerde komplette motorenhed og derfor starter bagerst, kan Hamilton nøjes med en fjerde forbrændingsmotor.

Han kan fortsat benytte brugte hybriddele, så til løbet får han ‘kun’ ti placeringers straf.

Lewis Hamilton får ti pladsers straf til søndagens løb. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Timingen giver mening.

Intercity Istanbul Park er en bane, hvor der kan overhales, og den sidste bane i et stykke tid, hvor Mercedes forventes at være marginalt hurtigere end Red Bull.

Sidste år voldte den nye asfalt store problemer for kørerne. Den nærmest svedte olie og var uhyre glat ikke mindst, da det begyndte at regne.

Lewis Hamilton gav en lektion i at køre under svære forhold. På tyndslidte intermediate-dæk kørte han fra sjettepladsen til sejr. Briten kom også bedst fra start i Tyrkiet og var hurtigst af alle til første træning.

Lewis Hamilton er glad for mode, var eksempelvis med til MET-gallaet i New York midt i september og møder sjældent op i paddocken i anonymt tøj. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Kun tre fulde motorenheder er tilladt per kører per sæson, hvilket har vist sig at være lige i underkanten for flere teams.

Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull) og Valtteri Bottas (Mercedes) har allerede udstået deres straf for en fjerde enhed.

Max Verstappen (Red Bull) tog sin for to uger siden i Sochi, hvilket takket være en byge til allersidst gik bedre end forventet. Hollænderen kørte fra sidste startrække til andenpladsen.

Her kan du læse mere, om det nærmeste døde løb mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen, og hvad der gør 2021-sæsonen så særlig.

