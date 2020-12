Kæmpe bommert udløser choksejr

SAKHIR (Ekstra Bladet): Klasse fornægter sig ikke, og klasse var, hvad 22-årige George Russell leverede i sin debut for Mercedes som vikar for coronaramte Lewis Hamilton.

36 grandprixer har briten tilbragt nede bagerst for Williams uden at score et eneste point. Det blev der lavet om på, da han endelig fik værktøjet til at vise, hvor stort talentet er.

Men hvad der burde have været karrierens første sejr, blev kun til en niendeplads på vejen til ham - endda med risiko for en efterfølgende straf.

For i et af de mest overraskende grandprixer i hybridæraen betød en kæmpe bommert fra Mercedes-pitcrewet, at sejren i stedet gik til sidste års Mercedes.

Sergio Perez - i sit næstsidste grandprix for Racing Point - scorede karrierens første sejr foran ingen mindre end Renaults Esteban Ocon og teamkammeraten Lance Stroll.

Sergio Pérez fældede en tåre både i bilen og på podiet. Foto: Tolga Bozoglu/Ritzau Scanpix

Mexicaneren var endda nede at vende sidstepladsen efter at have været involveret i det crash på første omgang, som sendte Charles Leclerc og Max Verstappen ud af løbet.

Så hvordan kunne den historiske sejr finde sted, når begge Mercedes gennemfører?

Det normalt fejlfri Mercedes-team begik en kæmpe bommert, da de pittede begge biler under safetycar.

Mekanikerne blandede rundt på dækkene, så Russell fik nogle af teamkammeratens dæk på. Med Bottas holdende i hen ved et halv minut fandt de ud af deres fejl og var nødt til at sætte de samme dæk på finnens bil, som han var kommet ind i pitten med.

Farten forduftede hurtigt fra dem, mens en punktering tvang Russell til endnu et pitstop.

Når katten er væk, leger musene på bordet, hvilket udløst et smukt podie klædt i lyserødt og gult ...

George Russell havde ellers sat kurs mod sin første sejr. Fra det beskidte spor fik Mercedes-debutanten en drømmestart og strøg forbi teamkammeraten på pole.

Som en anden Lewis Hamilton lå han og styrede løbet ude foran, da den anden debutant Jack Aitken mistede en frontvinge og sendte en safetycar på banen.

På forhånd havde Mercedes-teamchef Toto Wolff gjort sit bedste for at overbevise alle om, at vikartjansen ikke var en duel om sædet ved siden af Lewis Hamilton til 2022-sæsonen.

Selv om det er, hvad alle andre tænker.

George Russell lå til at vinde, men alt gik galt efter pitstoppet. For Kevin Magnussen blev det en meget lang dag på kontoret. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Om ikke andet har Mercedes et luksusproblem, da George Russell er mindst lige så god, som alle forventede.

Han tilhører en meget eksklusiv gruppe af kørere, der både har vundet GP3 (2017) og F2 (2018) som rookie. Wolff og Mercedes-talentchef Gwen Lagrue valgte at satse på Russell frem for Esteban Ocon, men fejlen betød også, at franskmanden scorede sit første podie i karrieren og Renaults tredje i denne sæson.

Sergio Perez græd, da han krydsede målstregen og fastslog bagefter, at selv hvis han er ude af Formel 1 næste år, så vender han tilbage i 2022.

Men med sådan et race fatter man ikke, hvis Red Bull vælger Alexander Albon frem for ham. Den britiskfødte thai blev nummer seks.

Kevin Magnussen og Haas spillede en ingen rolle i løbet. Danskeren var oppe som 12’er efter den første omgang, men VF-20’eren er bare for langsom.

Han slutter 15’er, mens Romain Grosjeans vikar Pietro Fittipaldi blev 17’er og sidst.

