Kæmpe cadeau fra de bedste: Kevins team bliver årets overraskelse

Haas-teamet har fået konkurrenterne til at spærre øjnene op før sæson-start, og nu får det amerikanske hold et enormt skulderklap fra Mercedes' teamchef, Toto Wolff, samt verdensmester Lewis Hamilton.

Selvom man ikke lærer hverken det hele eller halve ud fra de to testuger, så er der alligevel nogle indikationer, som er positive for Kevin Magnussens hold.

Hamilton og Wolff var til arrangement hos sponsoren Petronas i Torino, og her pegede de begge på Haas som årets overraskelse. Hamilton gik dog ikke i videre detaljer, for han ser ikke så meget på de andre hold. Klart, når man plejer at køre fra dem alle, kunne man mene.

Lewis Hamilton kigger ikke efter de andre, fortalte han. Foto: AP

Wolff var dog mere snakkesalig på det punkt.

- I vores statistiske data så de ret hurtige ud, men så igen: Hvis de er 20 kg lettere, så giver det otte tiendedele. Jeg håber, at de er med. De fortjener det, siger Mercedes-temachefen ifølge F1.com.

Kevin Magnussen kørte den sjettehurtigste tid af alle, da der blev testet på Circuit de Barcelona-Catalunya, og det foregik endda på supersoft-dæk, hvorimod de fem før ham havde sat deres tid med de nye hypersoft-dæk, som er de blødeste denne sæson.

Wolff mener dog, at det er svært at sige, om det er nok til at konkurrere om podiepladser, men fremhæver ledelsen på Haas-holdet og især risikovilligheden, der hersker hos ejer Gene Haas. Og så er der teamchef-kollegaen Günther Steiner.

- Crazy Günther giver den hele armen. Han ved, hvad han laver, siger Wolff.

Steiners smil er ikke til at tage fejl af. Foto: Jan Sommer

Mercedes-chefen forudser dog, at midterfeltet, ligesom sidste år, bliver meget tæt, så der er nok teams at slås med for Haas i kategorien 'Best of the rest'.

- Der er også Renault og McLaren, der vil tage et skridt frem. Williams har set gode ud på de lange distancer. Så jeg tror, der er mange hold, der ligger lige bag de tre bedste og kan overraske, siger han med reference til Ferrari, Red Bull og selvfølgelig sit eget hold.

Haas er blevet nummer otte i konstruktørernes mesterskab to år i træk, men de håber at kunne leve op til forventningerne og opnå mere i 2018. Første mulighed er i Melbourne 25. marts.

