Kæmpe F1-drama: Bliver undersøgt

Der var drama for alle pengene i afslutningen på søndagens Formel 1-grandprix på den legendariske Silverstone-bane.

Hele tre biler punkterede på de afsluttende omgange, blandt dem begge Mercedes-biler, som lå i front.

Mens verdensmester Lewis Hamtiltons punktering skete på sidste omgang, og han havde forspring nok til at kæmpe bilen i mål til sejr på tre hjul, mistede teamkammerat Valtteri Bottas andenpladsen og endte uden for pointene.

Også Carlos Sainz (McLaren) røg ud af pointene grundet punktering.

Punkteringerne får nu den italienske dækprocent Pirelli, som leverer dæk til hele Formel 1-feltet, til at indlede en grundig undersøgelse af, hvad der kan være sket.

- Vi vil ikke udelukke noget. Vi vil lave en 360 graders analyse, og vi udelukker intet på forhånd, for det vil være en stor fejl med sådanne undersøgelser, siger Pirellis Formel 1-chef, Mario Isola, til autosport.com.

- Vi er nødt til at overveje alle muligheder.

Lewis Hamilton besigtiger det punkterede forhjul, som var tæt på at koste ham sejren i søndagens Formel 1-grandprix på Silverstone. Foto: Bryn Lennon/Reuters

Derfor kommer Pirelli til at kigge på alle dækkene fra løbet og ikke kun de ødelagte.

En ulykke fik næsten alle kørere til at gå i pit tidligt i løbet og skifte dæk, og derfor var alles dæk godt nedslidt, da det ternede flag nærmede sig efter de godt 300 kilometers kørsel på den meget dæknedslidende højhastighedsbane.

Slitagen var voldsom, men Pirelli-chefen tør ikke at konkludere noget på forhånd, selv om karbon fra et par uheld på banen også let kan have bidraget til dækproblemerne.

- Det, vi kan gøre, er at analysere dækkene fra løbet for at forstå, om der er noget i konstruktionen, der var udsat for overdreven stress eller noget, siger Isola.

Pirelli-folkene får travlt med undersøgelsen, hvis der skal være et betryggende svar for kørerne inden næste grandprix.

Det er nemlig allerede i den kommende weekend på grund af den coronakomprimerede kalender - og igen lægger Silverstone asfalt til.

Debriefing fra Silverstone: Sundt tegn hos Haas

Se Jason Watts karakterer her - Magnussens bøddel får med grovfilen:

Watts karakterer: Slagter Kevins bøddel

Watt: En komisk kæmpechance