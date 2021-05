Kæmpe Ferrari-antiklimaks: - Svær at sluge

Max Verstappen udnyttede en skrækkelig dag for både Charles Leclerc og Mercedes til at vinde i Monaco og overtage føringen i VM

MONACO (Ekstra Bladet): Charles Leclercs kontrafej hænger overalt i Monaco med påbud om at bære maske og opfordring til at holde halvanden meters afstand til selv teamkammeraten Carlos Sainz.

Men det sidste blev der set stort på efter den værst tænkelige optakt for den lokale helt.

Prins Albert uddelte trøstekram til sin landsmand, som endnu ikke har gennemført et Formel 1-grandprix på hjemmebane.

Ferrarien stod af efter installationsomgangen.

Uden Charles Leclerc på pole-position var der dækket op til Red Bulls Max Verstappen, som vandt for anden gang i år og overhaler Lewis Hamilton i VM-stillingen.

Mercedes havde en skrækkelig weekend, og briten blev kun syver.

Lørdag scorede Charles Leclerc en overraskende pole-position, men sendte sin røde racer i væggen allersidst i tidtagningen.

Ferrari analyserede løs både om aftenen og før løbet søndag. Mange dele blev udskiftet, men ikke gearkassen, så forventningen var, at alt var okay.

Allerede på vej til startgridden opstod problem, som betød, at han måtte parkere sit løb i garagen.

- Faktisk kom det ikke fra gearkassen. Men jeg er ret sikker på, at det havde noget med ulykken at gøre, siger Charles Leclerc.

Han tog nedturen med oprejst pande.

- I garagen var det meget svært at føle okay. Desværre er jeg ved at være vant til den her følelse. Jeg har aldrig sluttet et løb her.

- Den er svær at sluge. Jeg føler også for teamet og mekanikerne. I morges troede vi, at alt var okay, siger monegaskeren.

Teamet forklarede den tidlige exit med en defekt på drivakslen, som ikke kunne repareres så hurtigt.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Prins Albert var hurtig til at uddele et trøstende kram, da Charles Leclerc kom på startgridden til fods. Løbet var allerede overstået for ham der. Foto: Sebastien Nogier/Ritzau Scanpix

Sebastian Vettel siger et par ord til sin tidligere kollega. Foto: Sebastien Nogier/Ritzau Scanpix

Lidt var der at glæde sig over for Ferrari, hvor Carlos Sainz udnyttede italienernes overraskende fart denne weekend til at sikre andenpladsen og sit første podie i rødt.

Hos Mercedes var nedturen total.

På en bane, hvor der kun overhales via pitstop og strategi, var Lewis Hamiltons løb allerede ødelagt med kvalifikationen.

Derimod lå Valtteri Bottas til at sikre mindst en andenplads … lige indtil det ellers driftsikre Mercedes-team lavede en sjælden kæmpebrøler i stil med, hvad Haas har brilleret med flere gange.

En hjulpistol ødelagde gevindet og borede møtrikken ind i akslen. Hjulet kunne ikke komme af, og der stoppede grandprixet for finnen, som har fået en skrækkelig start på 2021-sæsonen.

Dermed var der ingen til at udfordre Max Verstappen, som kørte en sikker sejr hjem i front.

Uden Leclerc på pole tog Max Verstappen starten fra anden position og så sig ikke tilbage derfra. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Teamkammeraten Sergio Pérez var også en af løbets vindere, selv om det ikke lykkes ham at snuppe Lando Norris’ tredjeplads. Mexicaneren kørte sig fra niende- til fjerdepladsen.

Sebastian Vettel præsterede både sit og Aston Martins bedste resultat med en femteplads. Det lykkes teamet at overhale både Lewis Hamilton og Pierre Gasly via strategi.

Franskmanden er dog med garanti lykkelig for at komme hjem med en sjetteplads. Det er både Gaslys og Alpha Tauris bedste resultat i år.

Williams fejrede sit 750. grandprix med en 15. plads til George Russell, mens Antonio Giovinazzis scorede Alfa Romeos første point og formentlig med det sikrer ottendepladsen i konstruktør-VM.

Hos Haas præsenterede man denne uge en champagne-producent som sponsor. Dog var der heller ikke meget at fejre her, da man sluttede tre omgange efter Verstappen.

I den russiske side af garagen kan man imidlertid skåle over at have sluttet foran Mick Schumacher for første gang i denne sæson.

Christian Lundgaard var også i aktion i Monaco, men turen blev et rent mareridt for F2-køreren. Fra Alpine er der heller ikke gode nyheder.