Kæmpe Formel 1-chok: Superstjerne stopper

En af de største Formel 1-kørere nogensinde har valgt at køre i garagen.

Den dobbelte verdensmester Fernando Alonso har tirsdag offentliggjort, at denne sæson bliver hans sidste i Formel 1. Det fremgår på Mclarens hjemmeside.

- Efter 17 vidunderlige år i denne fantastiske sport er det tid til forandring og gå en ny vej. Jeg har nydt hvert eneste minut af disse fantastiske sæsoner, og jeg kan ikke sige nok tak til de mennesker, der har bidraget til at gøre alle årene så specielle, siger Alonso.

Spanieren kan se tilbage på en karriere - der foruden to VM-titler i 2005 og 2006 - tæller 32 grandprix-sejre og 97 besøg på podiet.

Hans seneste tur skamlen ligger dog mere end fire år tilbage, mens han var tilknyttet Ferrari, og manglen på sejre i nyere tid er også en del af fortællingen om Alonso.

For han har haft det svært siden skiftet til McLaren, der fik ham i folden forud for starten på 2015-sæsonen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fernando Alonso har ikke haft en sejr i syne endnu hos McLaren. Foto: Jan Sommer

Det tidligere så succesrige britiske team har ikke været i nærheden af fordums styrke, mens den 37-årige spanier har været på kontrakt Personligt har han leveret varen i en racer, der reelt ikke har haft chancen for at byde de andre top-teams op til dans.

Men trods imponerende kørsel og flotte karakterer i medierne løb efter løb, er det aldrig blevet belønnet med sejre, som er den benzin, alle kørere tørster efter.

Flere gange har Alonso ytret sin utilfredshed med det materiel, han har haft til rådighed, og midt i forrige sæson stillede han endda en form for ultimatum til teamet. Den spanske stjerne ville have en bil, der kunne vinde løb. Ellers ville han selv forsøge at vinde for et andet team.

Den tidligere Ferrari-kører valgte dog at blive, hvor han var, og selv om denne sæson heller ikke har budt på sejre eller det, der ligner, sender han sin arbejdsgiver en pæn hilsen i sin afskedssalut:

- Jeg vil gerne takke alle hos McLaren. Mit hjerte er hos dette team for evigt. Jeg ved, at det vil komme tilbage stærkere og bedre i fremtiden, og det kunne også være det rigtig øjeblik for mig at vende retur til sporten. Det ville gøre mig glad.

- Jeg har opbygget så mange gode relationer med så mange fantastiske mennesker hos McLaren, og det har givet mig muligheden for at udvide min horisont ved at køre race i andre kategorier. Jeg føler, at jeg er en mere fuldkommen kører nu end nogensinde før.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fernando Alonso ses her i duel med Kevin Magnussen under Kinas Grand Prix. De to ligger også side om side i VM-stillingen. Foto: All Over Press

Hos McLaren er der selvsagt ærgrelse over,, at en af feltets absolut største profiler har valgt at slukke motoren for sidste gang ved udgangen af sæsonen. Det fortæller Zak Brown, der teamets administrerendes direktør.

- Fernando er ikke kun en enestående ambassadør for McLaren, men også for hele Formel 1. Hans 17 år i sporten, hvor han formentlig har været den mest fremtædende kører i sin generation og ubetinget en kæmpe i Formel 1, har tilført hele sporten et nyt lag til historien, siger Brown.

. Der er en tid for alle til at lave en forandring, og Fernando har besluttet, at enden på denne sæson er hans øjeblik. Vi respekterer den beslutning, selv om vi mener, at han er i sit livs form, fortæller McLaren-direktøren.

Fernando Alonso er placeret på en 9. plads i den aktuelle VM-stilling, hvor han er noteret for 44 point. Hans bedste resultat i år var en femteplads i sæsonens første grandprix, der foregik i Australien.

Der resterer ni løb i år, og det næste køres i sidste weekend af august, hvor Fernando Alonso og resten af Formel 1-feltet skal prøve kræfter med Spa-banen i Belgien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Spanieren triller i garagen for sidste gang efter denne sæson. Foto: Jan Sommer

Efter Ricciardos transferbombe: F1's kørermarked koger

Se også: Nu drømmer de om ny Schumacher i Formel 1

Se også: Kevin sætter ord på den svære tid: - Det var ganske forfærdeligt