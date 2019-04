Kæmpe Haas-frustration: - Det er pisseirriterende

Pirellis dæk fungerer kun optimalt, når gummiet har en vis temperatur. Typisk omkring de 100 grader. Selv få grader gør forskellen på, om køreren har greb, eller han skal kæmpe for at holde bilen på banen.

2019-generationen af dæk har et tyndere ydre lag gummi end hovedparten af de dæk, som blev benyttet i sidste sæson. Hvilket gør det sværere for samtlige teams at generere varmeenergi ind i dækket, når det så at sige ikke kan vrides så meget. Ideen er at undgå, at overfladen bliver for varm, så gummiet bobler op, hvilket heller ikke dur.

Reglerne for dækvarmere er samtidigt ændret, og temperaturen 20 grader lavere, hvilket gør rigtig ondt på Haas.

VF19’eren har kvalificeret dig godt, men kan ikke holde gang i gummiet under løbet.

- Når dækkene begynder at graine, kan vi ikke komme ud af det, forklarer Günther Steiner.

‘Graining’ er, når overfladen bliver kornet og går i stykker, og grebet forsvinder.

- Dækket bliver for koldt, vi glider rundt og er færdige. Vi har fire-fem hurtige omgange, men genvinder den ikke ligesom de andre, når grainingen begynder.

- Da Kevin kom ud på de nye medium, var han ret konkurrencedygtig på fem-seks omgange. Men jeg kan fortælle dig vores omgangtider ud fra temperaturgrafen, konstaterer Steiner.

Og den falder derefter.

Sidste år blev disse ‘thinner thread’-dæk benyttet på udvalgte baner. Blandt andet i Barcelona, hvor Haas var suveræne i fjor og gode under vintertest. Banens mange højhastigheds- og højenergi-sving burde betyde, at dækkene fungerer her.