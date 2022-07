Kæmpe Haas-overraskelse: Både Schumacher og Magnussen scorer point på Silverstone

I et intenst grandprix på Silverstone præget af flere alvorlige ulykker sluttede Mick Schumacher nummer otte og Kevin Magnussen ti - Carlos Sainz vandt for Ferrari sit første grandprix

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Med teamejer Gene Haas på sjælden visit i garagen leverede Mick Schumacher og Kevin Magnussen de første dobbelte point som teamkammerater for Haas F1 Team.

Tyskeren blev nummer otte og danskeren tier i et hæsblæsende og mindeværdigt grandprix på Silverstone.

Det er først gang siden 1998, at en Schumacher og en Magnussen er i pointene i samme F1-løb …

12 omgange før ternet flag vendte en safety car op og ned på det hele. Charles Leclerc havde kurs mod en sikker sejr til Ferrari, men det var i stedet Carlos Sainz Jr., der vandt sit første grandprix foran Sergio Pérez (Red Bull) og Lewis Hamilton (Mercedes).

Der skulle et fuldstændigt vanvittigt race til at sikre både spanierens sejr og de dobbelte point til Haas.

Starten bød på den vildeste ulykke i Formel 1, siden Romain Grosjeans Haas forvandlede sig til en ildkugle i Bahrain.





Guanyu Zhous voldsomme crash på Silverstone. Foto: Molly Darlington, Ritzau Scanpix

Der var to uafhængige episoder, hvor den ene var markant alvorligere end den anden.

George Russells Mercedes blev skubbet ind i Guanyu Zhous Alfa Romeo.

Kineseren flippede rundt og rutsjede på hovedet gennem grus og endte over barrieren, så bilen klemte sig ind mellem dækvæggen og trådhegnet.

Det gjorde redningsarbejdet besværligt, og der gik lang tid, før tv-billeder blev vist af situationen.

Efter omstændighederne havde Zhou det okay, han var ved bevidsthed, og intet var brækket. Han blev på banens hospital til observation, men forlod det før ternet flag i hotellet.





De to Ferrari'er i duel. Foto: Andrew Boyers, Ritzau Scanpix

Williams’ Alexander Albon derimod, som også kom galt afsted, blev fløjet til et nærliggende hospital til yderligere tjek.

Til den allerførste start gamblede både Max Verstappen og Kevin Magnussen ved at starte på det blødeste dæk. Hollænderen udnyttede det til at overhale Carlos Sainz, som lørdag havde scoret karrierens første pole-position, mens danskeren slap uskadt gennem kaosset og lå 12’er, da løbet blev afbrudt.

Gridden blev imidlertid nulstillet til genstarten, da der ikke var kørt en omgang. Den lange pause betød også, at Esteban Ocon ikke udgik, da Alpine-mekanikerne nåede at få fikset hans ret beskadigede bil.

Den holdt dog ikke til mål og udløste den afsluttende safety car, som gav en nervepirrende afslutning på Storbritanniens Grand Prix.

Forrest var der masser af drama mellem Ferrari- og Red Bull-kørerne, hvilket kostede skade på Max Verstappens bil, ligesom enden af Charles Leclercs frontvinge blev kappet af.

Alligevel formåede monegaskeren at køre hurtigere omgangstider end sin spanske teamkammerat. Ferrari lod dem kæmpe til en start, men byttede kørerne, da Sainz ikke kunne levere de krævede omgangstider.

Verstappen havde store problemer i sin beskadigede Red Bull og faldt stille og roligt gennem feltet.

Men Ocons exit og den efterfølgende safety car vendte rundt på det hele. Charles Leclerc blev ude på gamle dæk og var chanceløs mod angrebene bagfra.

Lewis Hamilton lignede sit gamle jeg på hjemmebanen og var med i kampen om sejren. Briten måtte dog nøjes med tredjepladsen.

For to uger siden i Canada dummede Haas sig med IKKE at pitte Kevin Magnussen til allersidst. Denne gang ville teamet pitte begge kørere lige efter hinanden, hvorefter danskeren selv valgte at blive ude.

Om det ændrede noget, er svært at vide, men efter fem løb uden point var der atter fremgang hos Haas.

