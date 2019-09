Kæmpe Kevin-antiklimaks: - Åh, fuck

MONZA (Ekstra Bladet): De første hårdt tiltrængte point til Kevin Magnussen og Haas siden Tysklands Grand Prix i juli var i den grad på menuen i en underholdende actiontriller på Monza uden for Milano søndag eftermiddag.

Danskeren skulle kæmpe sig til dem og lå til at kunne score mindst et par, hvis slutningen af løbet forløb fejlfrit. Max Verstappen var blandt de jagtende bagfra, men selv hvis hollænderen i den hurtigere Red Bull slap forbi, burde Magnussen som minimum kunne have sat sig på tiendepladsen.

Men det hele faldt fra hinanden til sidst i et kæmpe antiklimaks.

Fra en position som nier begik den danske Haas-kører en fejl, så han faldt ud af pointene. Dækkene røg samtidigt og tvang ham i pit.

- Åh, fuck, lød den umiddelbare reaktion fra Magnussen over radioen.

- Jeg er virkelig ked af det, fortsatte han.

Herfra bøvlede han med tekniske problemer og et hydraulisk problem, som ikke artede sig, og teamet besluttede i sidste ende at trække ham med få omgange igen. Det sparer motoren og giver muligheden for at skifte gearkasse til næste løb.

Romain Grosjeans race faldt fra hinanden allerede fra start, hvor han tabte tre placeringer. En snurretur kort efter satte en streg under en skrækkelig eftermiddag for franskmanden, der kæmper for sin fremtid i Formel 1. Han sluttede næstsidst kun bedre end Robert Kubica.

Farten i Haas-raceren så ellers hæderlig ud, og der var masser af hjælp med straf til rivaler.

Toro Rossos Daniil Kvyat crashede ud, og McLaren-mekanikerne lavede en Haas på Carlos Sainz’ racer ved ikke at skrue hjulene rigtigt på.

Men lige lidt hjalp det, og Haas-teamet har ikke scoret point i et helt almindelig løb siden Monaco; deres dobbeltpoint i Tyskland var godt hjulpet på vej af et kaotisk regnvejsrace.

Kevin Magnussen var mod slutningen af løbet hårdt under pres fra Lando Norris og Max Verstappen. Foto: Jan Sommer

Dommerne og den nye løbschef Michael Masi har haft en travl weekend, og de er ikke sluppet lige heldigt med alle deres beslutninger.

Først var der de farceagtige scener under den afgørende del af kvalifikationen, hvor kørerne sneglede sig rundt, ikke fik sat deres sidste forsøg i gang i tide, og alle slap for alvorlige sanktioner.

Og så vil de fleste uden for Italien mene, at de holdt hånden over ikke bare en, men BEGGE Ferrari-kørere.

Sebastian Vettel begik endnu en fejl, men håndteringen af den var grotesk. Var han ikke en højt feteret firedobbelt verdensmester i en rød Ferrari, ville han have risikeret en diskvalifikation.

Tyskeren begik på sjette omgang en kørefejl og spandt. Man kan ikke fortænke ham i at ville hurtigt tilbage på banen, men det skal ske på en sikker måde.

Hans facon var alt andet, som han nærmest blokerede rivaler og endte med at køre Lance Stroll af.

Dommerne gav ham en ti sekunders stop and go, hvilket er meget billigt sluppet, når ens løb på det tidspunkt er overstået. Diskvalifikation eller en gridstraf til grandprixet i Singapore ville have mere konsekvens.

Charles Leclerc forsvarede sig med næb og klør som en anden Max Verstappen eller Kevin Magnussen - og slap af sted med det. Foto: Jan Sommer

Lewis Hamilton satte Charles Leclerc under stort pres i kampen om sejren. Også i den situation kan man argumentere for, at de ville have skredet ind for andre kørere på gridden.

Monegaskeren fik vist det sort-hvide flag på et tidspunkt, hvor han kørte Hamilton af (se billede ovenfor), hvilket svarer til en advarsel. Da han kørte af banen i forsvar mod den jagtende brite, lod dommerne den også fare.

Men i Italien er de ligeglade. Det lykkes også Leclerc at holde Bottas væk, da Mercedes’ finne overhalede Hamilton, og til allersidst fik chancen for at angribe. Muligheden for triumf forsvandt for Bottas, da han hele to gange begik kørefejl, så Leclerc kunne holde sit forspring.

Det er Charles Leclercs anden sejr i træk og Ferraris første sejr på hjemmebane siden 2010.

Renault fortsatte sin imponerende weekend i Italien med en fjerdeplads til Daniel Ricciardo og en femteplads til Nico Hülkenberg.

Ferrari-fest på Monza for første gang siden 2010. Foto: Jan Sommer

