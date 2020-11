Kæmpe Kevin-hyldest: Scorer topkarakter

9,1 ud 10.

Så god vurderede det store motorsportsmedie The Race Kevin Magnussens præstation til at være efter kaos-grandprixet i Tyrkiet.

F1-eksperten Edd Straw giver K-Mag den flotte bedømmelse baseret på, at han lå på en imponerende syvendeplads i kvalifikationen, før det røde flag stoppede kørerne for en stund.

To gange måtte han opgive en hurtig omgang på grund af gule flag, og her blev han sendt syv pladser tilbage. Noget han klagede over i skarpe vendinger.

- Jeg kan godt forstå, at han er rasende, skriver Straw.

I løbet blev han sat tilbage af mere uheld, men fik stadig en god karakter, da meget var ude af hans hænder.

- Kørte sublimt og fortjente mere fra kvalifikationen og løbet, men heldet var imod ham, lyder den endelige dom fra The Race.

Det var svære betingelser i løbet af weekenden. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

Hos velrenommerede Autosport får Haas-danskeren karakteren otte, og kun fire mand gør det bedre: Lewis Hamilton, Sergio Perez, Sebastian Vettel og Lance Stroll.

- Lavede sin klassiske stærke start og lå flot til i pointene, skriver Autosport, der også beskriver danskerens sorte uheld, der fik ham til at falde tilbage.

Mekanikerne fik sat en hjulmøtrik forkert på, og så var Magnussen to omgange bagud, og det kan man altså ikke klandre ham for.

Senere måtte han udgå, og det var endnu en frustrerende løbsweekend for afgående F1-kører.

- Det gik rigtig godt. Dækkene bliver virkelig slidt helt ned, og på det tidspunkt var vi virkelig stærke, sagde Magnussen.

- Vi smed i hvert fald point væk igen. Det er meget trist.

Der resterer blot tre grandprixer i denne sæson, og de to næste foregår i Bahrain.

