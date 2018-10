Kæmpe nedtur: Kevin diskvalificeret i USA

AUSTIN (Ekstra Bladet): - Vi er virkelig kritisk på brændstof.

Sådan lød det gentagne gange over radioen fra løbsingeniør Giuliano Salvi til Kevin Magnussen på de sidste omgange af USA’s Grand Prix.

Vel at mærke mens den danske Haas-kører lå i en sandwich mellem Force India-duoen Esteban Ocon og Sergio Perez.

Angrebet på franskmanden var afblæst på grund af benzin-situationen, men Sergio Perez skulle stadig afvises bagtil.

Efterfølgende viste det sig, at Haas-raceren havde overskredet det tilladte forbrug på 105 kg brændstof, hvorfor stewards halvanden time efter løbet gik ind i sagen.

Umiddelbart efter løbet var Kevin Magnussen ikke klar over, hvorvidt resultatet var i fare på grund af overforbrug.

På 100 gram ...

- Jeg ved det ikke. Jeg håber det ikke, sagde han til Ekstra Bladet.

Formel 1's sportslige reglement siger, at benyttes mere end 105 kg bliver køreren diskvalificeret - med mindre der er tale om force majeure. Hvilket der ikke var tale om her.

Også Force Indias Esteban Ocon var hos stewards på grund af et benzin-problem. Franskmandens racer havde haft for høj brændstofstilførsel på første omgang, hvilket dommerne takserede til diskvalifikation.

Hele Kevin Magnussens løb gik med fokus på de lyserøde racere. Han overhalede Sergio Perez lige efter sit pitstop, hvor mexicaneren straks slog kontra. Men i sving 11 lykkedes angrebet så.

Danskeren gjorde et par forsøg på at komme forbi Esteban Ocon - uden held.

- Vi var meget hurtigere end Force India, men havde ikke råd til at angribe, fordi vi skulle spare så meget benzin, hvilket er frustrerende, når man kan mærke, at bilen er der til det. At man skal bakke så meget af for at spare benzin.

- Jeg tænker lidt, at vi alle gerne vil se et tæt og spændende race. Så er det lidt forkert, at vi er nødt til at lade være med at angribe. Det er sgu lidt kedeligt, siger Magnussen.

