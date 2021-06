Kæmpe overraskelse i intenst actionbrag

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (Ekstra Bladet+)

Når gadekrigerne indtager Aserbajdsjans hovedstad i Formel 1-racere er der garanti for hæsblæsende underholdning spækket med action.

Fire kørere crashede ud under tidtagningen, og da støvet havde lagt, scorede Ferraris Charles Leclerc pole-position for anden løb i træk.

Den havde de færreste set komme efter træninger domineret af de Honda-drevne biler.

På Baku City Circuit med sine ekstreme langsider kan den rette slipstrøm betyde over et halvt sekund. Den slags er altafgørende, når seks biler i slutningen af kvalifikationen lå inden for en tiendedel af hinanden.

Ferrari timede det til perfektion, da Charles Leclerc gik tidligt ud og nåede at fange Lewis Hamilton, som Mercedes-stjernen skulle til at starte sin omgang.

Monegaskeren blev trukket over målstregen til en overraskende god tid.

- Det var faktisk en skidt omgang med små fejl i flere sving, men så fik jeg den store slipstrøm af Lewis i sidste sektor. Men en god dag. Jeg forventede ikke, at vi var så konkurrencedygtige, grinede Leclerc.

Omringet af Lewis Hamilton ved siden af sig og Max Verstappen i bakspejlet forventer han ikke sejr søndag.

- I løbet har Red Bull og Mercedes noget vi ikke har; det så vi under anden træning, og det er ikke som i Monaco, hvor man ikke kan overhale, siger han.

Charles Leclerc scorede igen pole-position og må forventes - i modsætning til Monaco - rent faktisk at starte løbet. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Men på det efterfølgende pladser er der lagt op til en tæt dyst.

Kvalifikationen sluttede, som den startede. Med ulykke på ulykke.

Først røg Lance Stroll i muren og kort efter overgik samme skæbne Antonio Giovinazzi.

I Q2 fortsatte Daniel Ricciardos kvaler hos McLaren med et crash, og festen fortsatte til de afsluttende omgange.

Yuki Tsunoda har haft det svært siden drømmedebuten i Bahrain, men nåede i Baku Q3 for første gang som Formel 1-kører.

Japaneren fuldførte dog ikke jobbet. Han forsøgte at tage et sving med alt for meget fart og parkerede sin Alpha Tauri i muren. Bagved blev Carlos Sainz så perpleks, at han låste hjulene så hårdt, at Ferrarien også kyssede barrieren alt for kraftigt.

Tidtagningen sluttede derfor under rødt flag og spolerede de sidste forsøg.

Red Bull var favorit til pole, og Max Verstappen var i gang med at sikre den, da de sidste to af rivalerne kørte galt og afsluttede kvalifikationen. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Max Verstappen var ekstremt frustreret efterfølgende, fordi han havde kurs mod pole-position. Men som hollænderen også sagde, så er ulykker og røde flag naturen ved en gadebane.

- Vores bil er så stærk, så jeg håber bare på en ren start, og så tager vi den derfra.

I anden startrække tangerede Pierre Gasly karrierens bedste kval-resultat som nummer fire.

Mercedes-ingeniørerne fandt efter en svær fredag en del fart henover natten, men Valtteri Bottas var et andet offer for det sidste crash. Finnen starter helt nede som tier.

Lando Norris (McLaren) kvalificerede sig sekser, men fik efterfølgende tre placeringers straf, fordi han ikke pittede med det samme under rødt flag.

Formel 1's silly season er skudt i gang. Store dele af 2022-gridden kommer til at se ud som i 2021. Men der er et par væsentlige og interessante ændringer undervejs. LÆS MERE HER

Lance Stroll var først mand af fem, som kørte galt. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix