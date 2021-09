Kæmpe overraskelse til orange fest

Få Formel 1-kørere i historien har oplevet opbakning, som Max Verstappen fik på Zandvoort til det første grandprix på hollandsk jord siden 1985.

Grundet corona var kapaciteten sænket til en orange hær på 70.000 mænd og kvinder, som stort set uden undtagelse heppede på en og samme kører.

Ovenpå sidste weekendens våde farce på Spa, hvor der blev uddelt halve point efter blot to omganges kørsel bag safetycar, var Formel 1 tilbage i topform.

Max Verstappen leverede varen, da det gjaldt med pole-position 38 tusindedele af et sekund foran Lewis Hamilton.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Zandvoort-banen ligger smukt, har historie og en cool afsluttende hældende kurve, men den er smal uden store nedbremsningszoner, så søndag kommer feltet til at køre rundt i tog ligesom i Monacos gader.

Derfor er startplaceringen alfa og omega for et godt resultat.

Sidste uge chokerede Williams' George Russell alt og alle med sin andenplads til kvalifikationen.

I Holland tangerede to andre kørere karrierens bedste resultat under tidtagning.

Kun Max Verstappen og de to Mercedes holder foran Pierre Gasly, som med en fjerdehurtigste tid i sin Alpha Tauri på imponerende vis slog både begge Ferrari og begge McLaren.

Mindst lige så chokerende var syvendepladsen til Antonio Giovinazzi for Alfa Romeo. Længere fremme på gridden har italieneren aldrig startet, og 2021-raceren er ikke så stærk, som 2019-modellen var.

God timing for Giovinazzi, som formentlig forlader Formel 1 efter denne sæson, men ifølge teamchef Frederic Vasseur har til og med næste weekend til at bevise sit værd.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Før Belgiens Grand Prix blev George Russell informeret, hvor han skal køre næste år. Selv om han endnu ikke må afsløre teamet, er det efterhånden en af de dårligst bevarede hemmeligheder i Formel 1-paddocken.

Den talentfulde brite går en stor fremtid i møde som afløser for Valtteri Bottas hos Mercedes, men denne lørdag spillede han sammen med teamkammerateren Nicholas Latifi uheldige biroller under kvalifikationen.

Begge fremprovokerede røde flag med ulykker, hvilket forsinkede sessionen.

Haas-duoen havde en reel chance for ikke at kvalificere sig allersidst, efter Alfa Romeos Kimi Räikkönen lørdag testede positiv for covid-19.

Reservekøreren Robert Kubica fik ikke lang tid til at forberede sig og var hele 1,3 sekunder efter sin teamkammerat Antonio Giovinazzi i Q1.

Alligevel holder Mick Schumacher og Nikita Mazepin i sidste række søndag.

Samtidig truede en kosmetisk straf på vej, da Haas-duoen fik godt og grundigt blokeret Sebastian Vettels sidste forsøg i Q1.

Foto: Piroschka Van De Wouw/Ritzau Scanpix

Kun hurtige reaktioner fra den firedobbelte mester afværgrede et kæmpe crash. Stewards lod dog overraskende duoen slippe med skrækken.

Mest skuffet var Red Bulls Sergio Pérez, som også røg ud i første runde. Trafik og langsom kørsel i pitlanen betød, at han manglede et sekund for at nå rundt til at starte sit afgørende forsøg.

LÆS OGSÅ: Rivaler overrasker: Sindssygt intelligente

Flere Indycar-teams har vist interesse for Kevin Magnussen - LÆS MERE HER.