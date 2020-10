Kæmpe ros til Kevin

Racerkøreren Kevin Magnussen har i denne sæson haft nogle forrygende starter i Formel 1.

Flere gange er han lykkedes med at hente flere placeringer på første omgang. Selv om det ikke har resulteret i mere end et enkelt VM-point, så er Haas-chef Günther Steiner imponeret.

- Jeg synes, at Kevin har vist, at han er en af de bedste startere i feltet - måske den bedste.

- Det er ret utroligt, hvad han har gjort i år med sine starter, siger Günther Steiner til Haas-holdets hjemmeside.

I det seneste grandprix, der blev kørt i russiske Sotji, startede danskeren som nummer 18. Men på en åbningsrunde med en del kaos og sammenstød kørte han sig hurtigt op som nummer ni.

Günther Steiner mener dog ikke, at det er muligt at planlægge en løbsstrategi ud fra, at Magnussen laver en del overhalinger på første omgang.

- Man håber altid på det bedste, men starterne er så uvisse, at det er svært at bruge dem i vores strategi. Vi håber altid det bedste, men vi kan ikke rent strategisk planlægge med det, siger Steiner.

Trods den gode start i forrige weekend i Sotji så endte Magnussen på en 12.-plads - og dermed uden for pointene.

Sejren gik til Valtteri Bottas (Mercedes). I den samlede VM-stilling er finnens holdkammerat, Lewis Hamilton, i førerposition med 205 point. Bottas følger efter med 161 point.

Sæsonens 11. grandprix køres i den kommende weekend, når feltet dyster på tyske Nürburgring.

Bayern München henter angriber

Pokerspil om Superliga-bomber

Højt spil om stortalent