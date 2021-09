Kæmpe taber i F1-eksperiment

Pierre Gasly spolerede sin fornemme tidtagning med et uheld på første omgang af sprint-kvalifikationen, der sendte Daniel Ricciardo i forreste startrække for første gang siden 2018

MONZA (Ekstra Bladet): Formel 1 har en sjælden evne til at komplicere sin egen sport mere end nødvendigt.

Den snart forhåndværende Mercedes-kører Valtteri Bottas var hurtigst under fredagens tidtagning og vandt sæsonens andet sprintløb.

Alligevel starter Red Bulls Max Verstappen Italiens Grand Prix fra pole-position.

Finnen har nemlig en motorstraf med, så han skal starte bagerst.

En kører var dog meget taknemmelig for, at Bottas er ude af billedet.

For første gang siden Mexico i 2018 holder Daniel Ricciardo i forreste startrække til et grandprix. Lidt af en oprejsning for den australske fanfavorit, som har haft det overraskende svært efter skiftet til McLaren.

Har Daniel Ricciardo endelig fået styr på sin McLaren-racer?

På Monza lukrerede han imidlertid sammen med teamkammeraten Lando Norris på en langsom start fra Lewis Hamilton og henviste den syvfoldige mester til fjerdepladsen.

Den store taber i sæsonens andet eksperiment med sprintløb til et definere startgridden var Pierre Gasly.

Sidste års sensationelle vinder fik en strålende start, men blev fanget i den første chikane. Foran ham bremsede Daniel Ricciardo en smule hårdere end ventet.

Pierre Gasly var sjettehurtigst under kvalifikationen, men gav sig selv det værst tænkelige udgangspunkt for at forsvare sin sejr fra i fjor. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Franskmanden ødelagde Alpha Tauriens frontvinge bag på australierens bil, hvilket sendte ham i grusgraven for enden af Curva Grande.

- Jeg er naturligvis meget skuffet. Jeg fik en super start, jeg overhalede Lando og også Lewis. I første sving blev jeg lidt overrasket over Daniel. Jeg rørte ham lidt og ødelagde frontvingen.

- Til at begynde med vidste jeg ikke, hvor slemt det var, men den brækkede af og gik under bilen, så jeg ikke kunne dreje og kørte lige ind i væggen, siger franskmanden.

Uheldet demonstrerer bagsiden på det anderledes format.

Generelt tager de forreste ingen chancer, fordi risikoen er for stor, så er sprintløbet ikke særligt ophidsende.

Men det straffer en kører som Gasly meget hårdt trods endnu en imponerende kvalifikation fra ham.

Der venter endnu et forsøg med dette format - i Brasilien, hvis løbet gennemføres - men det overlever næppe i nuværende form uden justeringer til 2022-sæsonen.

Kalenderen ender formentlig igen med 23 løb inklusiv Miami som ny destination, ligesom Ruslands Grand Prix rykker fra Sochi til Skt. Petersborg.

Valtteri Bottas fik en fin medalje overrakt af Italiens olympiske vinder på 100 meter. Finnen får også tre point for sejren i sprint-kvalifikationen, men skal alligevel starte bagerst grundet en motorstraf. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Formel 1’s øverste chef Ross Brawn luftede en idé, hvor man kørte kvalifikation fredag, som definerede gridden til et sprintløb lørdag efterfulgt af selve grandprixet søndag.

Største kritik af de nuværende forsøg er, at det udvander hele kampen om pole-position, og at uheld under sprintkvalifikationen kan få meget store konsekvenser for, hvad det hele handler om; søndagens løb.

Generelt er holdene ret åbne for at prøve ting af.

- Jeg er glad for at høre, at der er forskellige forslag. Eksempelvis fra kørere med en kvalifikation fredag, som bestemmer søndagens grid. Og så et mini-løb lørdag med omvendt grid ud fra VM-stillingen. Mange ideer kan være interessante, men jeg synes, det er for tidligt at bedømme dem og beslutte noget endeligt, siger Ferrari-teamchef Mattia Binotto.

