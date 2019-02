Kæmpecrash, rekord og nyt Haas-brok

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Vintertestens næstsidste dag udviklede sig ikke, som Haas-teamet ønskede sig.

Børnesygdommene vil ikke slippe VF19’eren, som holdt i garagen halvdelen af dagen. Problemer med bremsesystemet sendte Kevin Magnussen tidligt i pit, og mens der blev arbejdet med det, fandt man et andet med udstødningen, hvilket spolerede Romain Grosjeans eftermiddag.

Franskmanden fik kun de sidste 45 minutter, der tilmed blev afkortet, da Charles Leclerc Ferrari brød sammen.

På overarbejde var også Red Bull-mekanikerne. Pierre Gasly stod efter frokost for testens hidtil største crash, da han sendte sin racer gennem grus og ind i barrieren på et af de hurtigste steder på banen - gennem sving ni med pedellen trykket i bund lige inden en langside.

Pierre Gasly kørte galt for anden gang under test. Foto: Jan Sommer

Ved middagstid blev der for første lukket lidt op for sluserne, hvad tider og dæktyper angår.

Som de eneste holdt Mercedes-duoen samt Kevin Magnussen sig til de hårdere C2- og C3-dæk.

Mens resten luftede de blødere og hurtigere typer.

På C5-dækket satte Charles Leclerc testrekord i sin Ferrari med 1.16,231 minutter rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Ferrari fortsætter med at imponere. Foto: Jan Sommer

Den virkelig imponerende tid fra monegaskeren blev imidlertid sat på C2-dækket (det gamle medium). Han kørte 1.17,253 minutter, som teoretisk er langt hurtigere, end hvad han senere præsterede på det bløde gummi. Ifølge Pirelli svarer den tid på de dæk til, at Ferrari kunne komme ned i tider, der begynder med 1,15.

Kevin Magnussen var egentlig også på vej ud for at deltage i festen med de hurtigere tider, men her opstod det første af dagens problemer.

Se også: Kevin og Haas i ny Netflix-serie: - Nu ligner vi en flok pikspillere!

Se også: Dansker tættere på F1-drømmen: Sikrer kontrakt med topteam

Så han har endnu ikke prøvet at slippe VF19’eren løs med en mindre benzinmængde.

- Nej ikke i dag. Vi får at se, hvad vi gør i morgen. Naturligvis kører vi ikke med fuld tank, men heller ikke en kvalifikations-omgang, siger han til Ekstra Bladet.

Romain Grosjean fik en smagsprøve med en enkelt omgang på C4 i sekunderne før banen lukkede. Haas-duoen splitter fredagen: Romain Grosjean til formiddag og Kevin Magnussen til eftermiddag.

Testtider - dag syv Charles Leclerc (Ferrari) 1.16,231 minutter ***** 138 omgange Alexander Albon (Toro Rosso) 1.16,882 ***** 118 omgange Lando Norris (McLaren) 1.17,084 ***** 84 omgange Pierre Gasly (Red Bull) 1.17,091 ***** 65 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.17,204 ***** 65 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.17,496 ***** 73 omgange Lance Stroll (Racing Point) 1.17,556 ***** 103 omgange Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.17,639 ***** 71 omgange Romain Grosjean (Haas) 1.17,854 **** 16 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.18,097 ** 85 omgange George Russell (Williams) 1.18,130 ***** 140 omgange Kevin Magnussen (Haas) 1.18,199 *** 53 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.18,862 *** 97 omgange Fem dæktyper: C1 (*) er hårdest - C5 (*****) er blødest

