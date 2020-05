Kæresten låst ude - så fik hun kontakt

Han er selv ved at dø af grin, da han fortæller historien.

Hans bedre halvdel Charlotte Siné er måske mindre imponeret af sin computernørd af en kæreste, der lod hende vente 25 minutter, før han lukkede hende ind i hjemmet.

- Min kæreste måtte købe adgang til min Twitch (Platform hvor gamere deler der spil via video, red.), så hun via chatten kunne spørge, om jeg kunne åbne døren for hende.

- Hun ventede 25 minutter nedenunder, eftersom jeg ikke kunne høre min telefon. Jeg brugte høretelefoner og var meget fokuseret på mit rally race, skriver Leclerc på Twitter. Efterfulgt af en smiley, der græder af grin.

Kæresten måtte derfor punge ud med lidt under en 50'er for at få kontakt til ham via Twitch.

Den 20-årige Siné har været sammen med Ferrari-stjernen gennem et par måneder.

Leclerc har været meget optaget af virtuel racing igennem coronakrisen, og han har blandt andet kørt mod danske Christian Lundgaard.

Han har fortalt, at han nyder at dele oplevelsen med fansene meget mere, end han havde regnet med, og at han føler, at han i højere grad kan være sig selv, når han er på Twitch, frem for når han i aktion i F1, hvor presset er større.

I Leclercs normale F1-job er der som bekendt også sket lidt af hvert, da det netop er blevet offentliggjort, at han skal have ny makker til næste sæson.

Sebastian Vettel stopper nemlig hos Ferrari, og i stedet skal Carlos Sainz være med hos de røde italienere.

