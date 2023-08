Kærlighed i luften: Dansk model viser F1-stjernen frem

Den danske model og influencer Laila Hasanovic viser nu for første gang sin nye flamme frem på de sociale medier

Den tidligere Haas-kører Mick Schumacher har allerede vist hende frem til sine 3,6 millioner følgere.

Og nu er det blevet Laila Hasanovic' tur.

Den danske model og influencer har således for første gang delt et billede sin nye, kendte kæreste frem. Det sker i et opslag på Instagram.

På billedet kan man set det forelskede par i kærlig omfavnelse på en båd i Saint-Tropez, hvortil den danske model har skrevet 'M' efterfulgt af et hjerte.

Den tyske racerkører, der er søn af legenden Michael Schumacher, har også selv kommenteret opslaget med et hjerte.

I sidste uge var det tyskeren, der så godt som bekræftede forholdet med et billede af parret, og nu er der i hvert fald ingen som helst tvivl om relationen mellem de to.

Det er ikke første gang, at Laila Hasanovic har kastet sin kærlighed over en sportsstjerne.

Tidligere har den danske model nemlig datet den danske landsholdsangriber Jonas Wind. De to fandt sammen i 2019, inden de to år senere gik fra hinanden.

24-årige Mick Schumacher er Kevin Magnussens tidligere holdkammerat på Haas. Nu agerer tyskeren reservekører på storholdet Mercedes.

