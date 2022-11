Kamp om millioner

En god sæsonafslutning for Haas indebærer først og fremmest et dårligt resultat til Alpha Tauri

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Red Bull og Ferrari dominerer til sæsonafslutningen i Formel 1 med Mercedes efter sig. Kombattanterne om fjerdepladsen i konstruktør-VM, McLaren og Alpine, bejler også til top ti.

Et point eller to til Mick Schumacher vil pynte hos tyskeren, som drømmer om hurtigt at vende tilbage til Formel 1.

Men først og fremmest er succeskriteriet for Haas-teamet søndag til Abu Dhabis Grand Prix, at de holder fast i ottendepladsen i konstruktør-VM.

Bliver de overhalet af Alpha Tauri, taler vi 60-75 millioner kroner færre i præmiepenge.

Red Bulls B-hold er to point efter, men skal score mindst tre for at overhale Haas. Ved pointlighed går placeringen til teamet med de bedste enkelte resultater, og her fører Haas.

Bedste udgangspunkt for point har Yuki Tsunoda fra 11. position, mens teamkammeraten Pierre Gasly ligesom Kevin Magnussen blev fanget af trafik under tidtagningen og starter 17’er.

- Jeg kan rigtig godt lide banen, og jeg sluttede firer her sidste år. Vi starter lige uden for pointene, så forhåbentlig kan der ske noget godt igen, siger japaneren.

Mick Schumacher starter 12’er takket være en straf fra Brasilien til Daniel Ricciardo.

- Jeg er tæt på pointene, og vi har Alpha Tauri ret tæt på, så forhåbentlig kan jeg få ram på ham fra starten.

- Det vil være altafgørende at holde os foran dem, så det fokuserer vi på, siger Mick Schumacher.

Kevin Magnussen får fra sin startposition som 16’er også brug for en god start samt den rigtige strategi, og så skal han hviske til dækkene ligesom i USA for en måned siden.

Selv om Yas Marina Circuit er bygget lidt om, og det er nemmere at køre racerløb i de nye biler, er det en bane, som er svær at overhale på, og som sjældent skaber overraskelser.

Vejret er konstant, og holdene kender hver en millimeter, fordi de så ofte tester her.

- Alle er tæt matchede, så hvis man har samme fart, kommer man ikke til at overhale. Det skal ske gennem strategi, så vi må se, om det er muligt, siger Kevin Magnussen.

Teamchef Günther Steiner håber at komme fra årets sidste løb med både ottendepladsen og point:

- Kevin ramte trafik, og hans dæk fungerede ikke, så han kom ikke ud af Q1. Mick gjorde det rigtig godt med at komme ind i Q2 og fik et godt resultat. Som 12’er og 16’er er vi en position, hvor vi kan score point, siger han.

