Kanon-kval fra Kevin: - Fucking elsker det

SPIELBERG (Ekstra Bladet): En lille utilsigtet genistreg fra Kevin Magnussen sendte danskeren ind i top ti under tidtagning for syvende gang i år.

Hvilket han færdiggjorde med en helt ufattelig omgang.

En fucking fantastisk omgang for at bruge danskerens spontane reaktion over radioen.

Femtehurtigst med lidt hjælp fra Ferrari, fordi Sebastian Vettel ikke nåede ud til kval-finalen på grund af tekniske problemer.

Som plaster på såret for italienerne scorede Charles Leclerc pole-position.

Kevin Magnussen sneg sig ellers kun lige ind i Q3 på yderste mandat. På sin anden omgang låste han dækkene temmelig kraftigt, hvilket forårsagede et gult flag.

Dermed påvirkede han kørerne bag sig; heriblandt de to Renaulter som lå tæt og forsøgte at få sig en slipstream.

Foto: LISI NIESNER/Ritzau Scanpix

I det afgørende forsøg i Q3 hev den danske F1-kører en kanonomgang op af hatten ud af nærmest ingenting.

- Hvordan er det, hvordan er der. Whoooooo! Fucking elsker det. Godt arbejde, drenge, råbte han over radioen.

- Helt utroligt, sagde danskerens ingeniør Gary Gannon.

Desværre for Magnussen og Haas opstod der en olielækage under tredje træning, hvilket krævede skift af gearkassen. Det koster fem pladsers straf, så han starter 10’er søndag.

Dermed står Romain Grosjean med det bedste chancer for Haas-point i løbet søndag. Franskmanden havde en rodet kvalifikation og smadrede en frontvinge undervejs, men endte med en 11. plads, hvilket kan vise sig at være en velsignelse.

Fordi han starter med frit dækvalg.

I de ekstreme temperaturer på Red Bull Ring med 30 grader i luften og 50 grader på asfalten har soft-dækkene ikke lang levetid.

Kun de to Mercedes-kørere plus Red Bulls Max Verstappen formåede at gå videre til Q3 på medium-dæk, så hvis Haas kan få fart i VF19’eren for en gangs skyld, vil franskmanden kunne lukrere på tidlige pitstop.

Charles Leclerc scorede pole-position, men har til løbet den ulempe, at han skal starte på brugte softs, hvor Mercedes-duoen og Max Verstappen er på brugte medium. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Mange kørere har straffe med til løbet og flere kan komme til.

Alexander Albon (Toro Rosso) og Carlos Sainz Jr. (McLaren) starter bagerst på grund af motorstraffe.

Nico Hülkenberg har sat sæsonens fjerde forbrændingsmotor i sin Renault, hvilket koster fem pladser. Tyskeren starter derfor 17’er, selv om han for kun anden gang i år slog Daniel Ricciardo … med lidt hjælp fra Kevin Magnussens kørefejl.

Tom Kristensen er dommer i denne uge og får travlt efter kvalifikationen.

George Russell kom så slemt i vejen for Daniil Kvyat, at russeren frygtede for sit liv - i hvert fald over radioen.

Nok så interessant var der en episode i Q1, hvor Lewis Hamilton blokerede for Kimi Räikkönen. Andre har tidligere i år fået straf for lignende.

Denne artikel bliver opdateret med dommernes beslutninger, når de foreligger.