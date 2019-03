Kanonkval fra Haas: Det ligner en drømmestart

Romain Grosjean og Kevin Magnussen kvalificerede sig som ‘best of the rest’ i Australien og har kurs mod den superstart, der glippede i fjor

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Alle har nu trukket bukserne ned og vist, hvad der gemmer sig.

For at bruge Mercedes-teamchef Toto Wolffs ord.

‘When the flag drops, the bullshit stops’, som briterne siger.

2019-racerne blev for første gang sluppet løs for alvor med motorerne skruet helt op og kun få dråber benzin i tanken, da kvalifikationen til Australiens Grand Prix gik i gang.

Hvis begivenhederne henover den efterfølgende time er pejlemærket for sæsonen, gælder det om ikke at misse en eneste tidtagning hjemme foran skærmen.

Sikke en neglebider.

Tættere bliver det bare ikke, selv om Lewis Hamilton satte banerekord foran teamkammeraten Valtteri Bottas og har kurs mod endnu en sejr.

For midterfeltet er ufattelig tæt.

Grosjean nåede P6. Foto: Ritzau Scanpix

Haas lagde ud med endnu en kanonpræstation i Australien og holder efter hinanden som sekser og syver. Romain Grosjean fortsatte, hvor han slap i slutningen af sidste år og var et kvart sekund hurtigere på den afgørende omgang.

Med en fejl fra Red Bull, der betød tidligt exit til Pierre Gasly, har Haas chancen for en optimal start på sæsonen. Såfremt start, strategi og pitstop sidder lige i skabet …

Romain Grosjean og Kevin Magnussen som sekser og syver søndag morgen vil være den bedste tænkelige start for det amerikanske team.

- Frustreret? Overhovedet ikke. Best of the rest er godt for os, sagde Kevin Magnussen umiddelbart efter.

- Vi har en stor dag foran os i morgen, hvor Romain og jeg forhåbentlig kan sikre os en god start på sæsonen.

Ferrari var langsomme under træning - uden at det var et bluff. Testvinderne fra Barcelona må nøjes med tredje startposition til Sebastian Vettel og femte startposition til Charles Leclerc; Red Bulls Max Verstappen splitter dem.

Hvad lærte vi ellers?

Renault levede ikke op til statussen som fabrikshold. Både Nico Hülkenberg og hjemmebanehelten Daniel Ricciardo blev elimineret lige uden for Q3 og starter racet ved siden af hinanden som 11 og 12.

Stor skuffelse for Ricciardo. Foto: Ritzau Scanpix

Med Renault-motor præsterede Lando Norris en fremragende start på karrieren hos McLaren med sit første besøg i Q3. Han starter otter (!) foran Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) og Sergio Perez (Racing Point).

Endnu mere imponerende idet teamkammeraten Carlos Sainz allerede blev knockoutet i Q1. Her fik man den første smagsprøve på, hvor tæt feltet er i år, og hvordan selv de mindste fejl bliver straffet. Pierre Gasly fik ikke nogen stor start på sin Red Bull-karriere, da franskmanden var blandt de fem først eliminerede. Teamet gamblede med kun ét forsøg, og det var ikke nok …

Honda-motoren virker nu solid og var god nok til anden startrække. Red Bull var ellers lidt i vildrede efter lørdagens tidlige træning, men kom på ret spor igen efter nogle ændringer i setuppet.

Der venter højst sandsynligt en bøde til Haas-teamet for en episode i begyndelsen af tidtagningen. Kevin Magnussen blev sendt afsted lige foran Racing Points Sergio Perez i en såkaldt ‘unsafe release’.

