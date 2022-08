Kaos i kølvandet: Følte sig uønsket

Det overraskende skifte til Aston Martin skyldtes i høj grad, at teamet virkelig ønskede Fernando Alonso - i modsætning til Alpine - siger spanieren

SPA (Ekstra Bladet): Lige før Formel 1’s sommerpause satte Fernando Alonso gang i en lavine med sit overraskende skifte til Aston Martin, som har skabt kaos hos spanierens Alpine-team.

Tilbage efter ferien forklarede 41-årige Alonso, hvorfor han forlader det team, som han har vundet sine titler med, og som han betragter som sit hjem i Formel 1.

- Vi var måske ikke helt enige om principperne. Det handler ikke kun om længden på kontrakten, men også om tilliden, og hvor ønsket du føler dig, sagde Alonso.

- Det føltes som den rigtige beslutning at flytte til Aston, fordi de lader til virkelig at ville have mig og værdsætter mine præstationer de seneste år.

Teamchef Mike Krack kan således sagtens forstille sig, at Fernando Alonso fortsætter på holdet, indtil han midt i 40’erne. På det tidspunkt stiler ambitiøse Aston Martin mod at køre med om mesterskaber.

Sebastian Vettels karrierestop blev katalysatoren for skiftet.

Fernando Alonso følte sig ikke ønsket nok hos Alpine og slog straks til, da han fik et opkald fra Aston Martin. Foto: Jan Sommer

Alonso var indstillet på at fortsætte hos Alpine, men var ikke tilfreds med kun at blive tilbudt en etårig forlængelse.

I kulissen lurede tredjekøreren, stortalentet Oscar Piastri, som afløser. Men topledelsen blev fanget på hælene. De udnævnte Piastri som Alonsos afløser kun for at finde ud af, at australieren allerede havde lovet sig hen til McLaren.

Kontrakterne skal næste uge i høring hos det internationale motorsportsforbund, FIA. Alt tyder imidlertid på, at både Alonso og Piastri er tabt for Alpine.

Franskmændenes teamchef Otmar Szafnauer måtte læse om Alonso skifte til Aston Martin i pressen, hvilket den dobbelte verdensmester kun har et skuldertræk til overs for.

- Det er sandt, at Otmar formentlig ikke vidste noget, men jeg informerede Laurent Rossi (Alpines øverste chef), præsident Luca de Meo (Renault-gruppen), mine mekanikere og ingeniører før offentliggørelsen.

- Alle personer, som var involveret i forhandlingerne, blev informeret før pressemeddelelsen fra Aston Martin. Otmar var ikke med i forhandlingerne, så formentlig fik han ikke et opkald fra Laurent eller Luca og blev overrasket, siger Alonso.

Det franske fabriksteam må nu se bort fra sine to førstevalg til næste sæson. Hvem der bliver Esteban Ocons teamkammerat er stadig uvist. Foto: Jan Sommer

Alpine står nu i den spøjse situation, at man har mistet alle sine akademi-kørere plus Fernando Alonso og nu skal gøre op med sig selv, om man vil have Daniel Ricciardo tilbage.

Australieren droppede Renault efter blot to sæsoner til rekordløn, har skuffet så meget hos McLaren, at han blev fyret, men er det eneste store ledige navn på markedet.

