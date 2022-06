Kaos koster Kevin

BAKU (Ekstra Bladet): Ulykker fra Lance Stroll, trafikalt kaos og en langsom beslutning fra Haas-garagen kostede Kevin Magnussen chancen for avancement fra første runde (Q1) af kvalifikationen til Aserbajdsjans Grand Prix.

Umiddelbart peger det på en startplacering som 16’er for danskeren, om end flere kørere har et mellemværende med stewards - inklusiv Haas-duoen for en episode i pitlane.

Lance Stroll skabte en kædereaktion af problemer for sine mere kyndige rivaler, da canadieren først spolerede en række forsøg med et gult flag og dernæst afbrød tidtagningen midlertidigt med et større crash og et rødt flag.

Hverken Kevin Magnussen eller Haas har været videre hurtige i Aserbajdsjan, men farten i tredje træning tydede på, at i hvert fald danskeren med en god omgang kunne nærme sig top ti.

Da tidtagningen blev genstartet efter Strolls ulykke, var der kun to minutter og 30 sekunder tilbage på stopuret, og mange var i fare for en tidlig knockout.

Haas havde lagt op til, at Mick Schumacher skulle give Kevin Magnussen en slipstrøm til sidst, men det fik Lance Stroll spoleret med sine uheld. Foto: Jan Sommer

Der var kø ved pitudgangen for at komme ud, men Haas-duoen startede alligevel deres vej rundt som de allersidste, selv om teamets garagen ligger nærmest.

Eneste undskyldning for ikke at holde forrest er, at lige så snart de to første biler holdt der (Mercedes), så var teamet bokset inde.

Sidste forsøg på en hurtig tid lignede et grandprix, som kørernes hastede rundt, og de færreste fik sat en rigtig omgang sammen. Men Valtteri Bottas (Alfa Romeo) formåede alligevel at forbedre sig og sendte Magnussen ned på en 16. plads med en tiendedels margen.

Kaos mod slutningen af Q1, hvor der var problemer med at have tid nok til at starte en flyvende omgang i tide. Foto: Jan Sommer

Mick Schumacher var over et sekund fra sin danske kollega og starter sidst.

Midt i kaosset var Alexander Albon (Williams) ude med en hård beskyldning mod Alpines Fernando Alonso.

- Han skal straffes, lød det frustreret fra briten.

Ifølge Williams-køreren kørte Fernando Alonso både for langsomt med vilje og af banen med vilje for at forårsage gule flag og ødelægge omgangen fra kørerne bagved, så den dobbelte mester selv ville avancere.

Anden kvalifikationensrunde (Q2) var en skuffelse for både McLaren og Alfa Romeo, der mistede alle sine kørere der.

Charles Leclerc scorede pole for fjerde løb i træk. Foto: Jan Sommer

Ferraris Carlos Sainz Jr. havde kurs mod karrierens første pole-position, men spanieren lavede en fejl på sit sidste forsøg. I stedet var teamkammeraten Charles Leclerc hurtigst af alle for fjerde løb i træk.

Sergio Pérez fortsatte sine gode takter efter sejren i Monaco og slog kollegaen Max Verstappen med 55 tusindedele.

