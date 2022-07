Katastrofalt: - Sådan kan vi ikke fortsætte

Haas’ solide pointhøst under besøget i Østrig sendte teamet forbi Alpha Tauri i konstruktør-VM efter, hvad Pierre Gasly kaldte en ‘katastrofal’ weekend for Red Bulls B-team.

Franskmanden blev 15’er og teamkammeraten Yuki Tsunoda 16’er og dermed uden for top ti for fjerde gang i de seneste fem løb.

- En katastrofal weekend. Bortset fra tidtagningen var vi ingen steder, hvad fart angår; jeg prøvede at gøre, hvad jeg kunne i bilen, men lige nu er der ingenting at gøre. Vi har desperat brug for en opgradering for at være i stand til at levere et hæderligt resultat, sagde Gasly i Østrig ifølge The Race.

- Selv på strategien mistede vi en position, men i sidste ende har vi bare ingen fart. Så kan man køre hvilken som helst strategi, og det gør ingen forskel.

Sprinten gik forfærdeligt for Pierre Gasly, som her vender den forkerte vej under starten. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

- Vi kan ikke fortsætte på denne måde. Vi er nødt til at nulstille. Vi har nye dele på vej og forhåbentlig kommer de i Frankrig, så vi kan vise bedre fart der.

- Det er ikke overraskende, hvis du ikke har nye dele, og andre forbedrer sig. I begyndelsen af året kæmpede vi forrest i midterfeltet, og nu slutter vi 20-30 sekunder efter. Vi taber fire-fem tiendedele per omgang til de andre (midterhold), og det er, hvad vi skal finde, konstaterede franskmanden.

Alpha Tauri lagde ud med at score point i de første fire løb, mens årets bedste resultat kom i Aserbajdsjan til ottende grandprix, hvor Gasly leverede en femteplads.

Teamets eneste større opgradering kom på Imola til årets fjerde grandprix.

27 point har Pierre Gasly og Yuki Tsunoda scoret til sammen. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Deres filosofi minder om Haas’.

Alpha Tauri køber mange af sine dele hos førsteholdet Red Bull, men udvikler ligesom alle andre selv deres aerodynamik. Tidligere byggede de bilen om sidste års Red Bull, mens de i år får de aktuelle specifikationer af hydraulik og baghjulsophæng.

Trods et af griddens mindste budgetter har man været ganske succesrige på det seneste og drømmer om en femteplads i konstruktør-VM efter at have sluttet seks-syv-seks de seneste tre år.

Pierre Gasly vandt sågar på Monza i 2020 teamets kun anden sejr nogensinde. Franskmanden er allerede bekræftet til 2023-sæsonen.

