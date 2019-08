Katastrofe for Magnussen og Haas: - Det er et skrækscenarie

Haas sidder med nogle af de bedre racere, men formår slet ikke at udnytte potentialet i dem, vurderer ekspert

Den femtehurtigste bil rækker kun til en placering som nummer ni i konstruktørernes verdensmesterskab.

Det er den kedelige konstatering, som Kevin Magnussen og Haas må sande.

Det er et kæmpe problem, vurderer ingeniør og Formel 1-ekspert Gary Anderson overfor det anerkendte motorsportsmedie Autosport. Her gennemgår han den første halv-sæson i Formel 1, og det er ikke en alt for flatterende vurdering, Haas-teamet får med på vejen.

- Det er et skrækscenarie. Bilen kan køre gode omgange i en løbsweekend, men det er som om, man mister farten mellem træningerne og kvalifikationerne, vurderer Anderson for Autosport.

Anderson er en delvist pensioneret designer af racerbiler og mangeårig kommentator på motorsport. Han var Technical Director på det tidligere Jordan-mandskab og har stort kendskab til sammensætningen af racerbilerne.

Kender ikke egen racer

Haas får leveret V6-motorer af Ferrari, mens chassiset er produceret på en fabrik i Italien.

Muligheder for bedre resultater findes således i racerne, men problemet kan være, at Haas ikke helt kender deres egen maskine endnu.

- Jeg er ikke sikker på, at Haas helt forstår problemet, og det er de nødt til for at vende sæsonen til det bedre, siger Anderson.

Sidste sæson sluttede Haas som nummer 5. Det er også den forventede placering ud fra racernes formåen, men placeringerne er udeblevet for holdet.

Magnussen sluttede på en personlig 9. plads sidste sæson, mens holdkammeraten Romain Grosjean blev nummer 14. I indeværende sæson ligger de henholdsvis 13 og 17.

Se også: Se billedet: Kevin Magnussen er blevet gift

Ferrari har ikke levet op til de forventninger, der ellers var til dem før sæsonens start. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

McLaren præsterer, Ferrari skuffer

Anderledes godt går det for McLaren, der har forbedret sig mest af alle i feltet.

- Holdets kørere, Carlos Sainz Jr og Lando Norris, ser ud til at vide, hvad de kan forvente af deres racere, siger Anderson.

Eksperten peger på, at tilgangen af Andreas Seidl og James Key har været med til at bringe holdet i den gode retning.

Seidl er ny teamchef for McLaren og Key er teknisk chef for holdet.

Den største skuffelse har været Ferrari, der var udset til at være største konkurrent til Mercedes.

Problemerne har varieret lige fra fejl hos kørerne til mekaniske problemer.

Holdet kan dog ikke klandre deres racer, der egentlig har haft farten til at vinde i sæsonens første grand prix'er.

- At holdet ikke har formået at tage en sejr endnu, er skidt, siger Gary Anderson.

Det næste grand prix, der skal køres, er det belgiske grand prix, som foregår 30. august til 1. september.

Mudderpletten alle taler om: - Det var meget mystisk