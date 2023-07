Katastrofe for Vesti: Udgår før starten

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Der var dækket op til endnu et stort skridt mod Formel 2-mesterskabet, efter Frederik Vesti kvalificerede sig i første startrække søndagens hovedløb.

Det skete under meget tricky forhold på Spa-Francorchamps, mens sessionen blev ramt af endnu en byge.

Men de forrædderiske forhold ramte ham i nakken som en boomerang på vejen til gridden.

Fedtet asfalt kombineret med kolde bremser og kolde slicks-dæk betød, at Vesti mistede kontrollen over sin Prema-racer for enden af Kemmel-langsiden.

Noget lignende skete for rivalen Victor Martins (ART), men franskmanden fik gang i sin bil igen i modsætning til Vesti, der sad fast i gruset og derfor ikke stillede til start.

Den slags fejl og uheld kan blive udslagsgivende i mesterskabet; så tæt er det.

Anden startposition var tom ved starten af F2-løbet. Her skulle Frederik Vesti have holdt. Foto: Joe Portlock/Getty Images

Dermed kommer den Mercedes-støttede dansker fra Spa med kun tre point fra lørdagens sprint, hvor han sluttede sekser.

Han går på sommerferie med et katastrofalt resultat, hvor han ligesom som efter skuffelsen i sæsonpremieren skal vise sin mentale styrke.

De mange mistede point understreger pointen fra Prema Racings teamchef og ejer René Rosin, som Ekstra Bladet talte med tidligere på weekenden.

Selv med Vestis overbevisende sommer må man aldrig tage mesterskaber for givet.

- Vi skal altid tage et løb af gangen og tænker ikke nu på mesterskabet i Abu Dhabi. Nej. Vi er på Spa, så vi koncentrerer på Spa. Derefter tager vi til Zandvoort og prøver at maksimere pointene der. Samme ting i Monza. Vi prøver at maksimere alt.

- Først derefter tænker vi på Abu Dhabi, hvor mesterskabet bliver afgjort. Men vi har alle ingredienserne til en stor sæsonfinale, sagde Rosin før søndagens danske nedtur.

