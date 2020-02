Kevin ærgrer sig: Ny aflysning truer

Kevin Magnussen ærgrer sig over det aflyste Formel 1-grandprix og åbner op for at endnu et løb kan ryge

Officielt: Coronavirus udsætter F1-løb

Tidligere på onsdagen valgte det internationale motorsportsfodbund FIA at udsætte Kinas Grand Prix på ubestemt tid på grund af risikoen for coronavirus.

Men muligvis er det ikke det eneste løb, der bliver udsat. Det afslører danske Kevin Magnussen, der er gæst i aftenens udgave af Natholdet på TV2.

- Nu må vi se. Det er Vietnam før det, så den holder vi også lige lidt øje med også, siger Magnussen og indikerer med hånden, at det måske også er lige på vippen.

Kevin Magnussen fortæller, at han også holder øje med løbet i Vietnam efter aflysningen af Kinas grandprix. Foto: RALPH ORLOWSKI/Ritzau Scanpix

Kinas Grand Prix var sat til 19. april og planlagt som sæsonens fjerde løb i kalenderen. I stedet for to ugers pause mellem løbene er der derfor fire uger mellem.

- Det er da ærgerligt, men så får vi en lille mini-ferie, siger Magnussen i programmet.

Den pause kan altså risikere at blive længere endnu, for det er allerede 5. april, at der efter planen skal køres i Vietnam.

- Som følge af de fortsatte bekymringer og efter WHO har erklæret coronavirussen som global sundhedskrise, har FIA og F1 taget de nødvendige skridt for at beskytte helbredet og sikkerheden for de medrejsende medarbejdere, kørere og fans, lød det tidligere på dagen fra FIA omkring det udsatte løb i Kina.

Allerede i slutningen af januar kom også Vietnam på listen over lande, hvor der er konstateret personer smittet med coronavirus.

