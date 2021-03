Kevin-afløseren, alle hader: - En kæmpe fejl

Krænkende opførsel over for en ung model forfølger Nikita Mazepins start som Formel 1-kører. Lanceringen af teamets 2021-racer handlede kun om russerens undskyldning

Nikita Mazepins Formel 1-karriere starter med en stiv selvforskyldt storm lige i snotten.

Kevin Magnussens afløser på Haas-teamet har været lagt for had på sociale medier, siden en Instagram-video i december for en stund viste ham gramse på en pige på bagsædet af en bil.

Som led i lanceringen af VF-21’eren og offentliggørelsen af titelsponsoratet fra faderen Dmitrij Mazepins Uralkali-koncern stod den 22-årige russer for første gang til ansvar over for et stort medieopbud.

Der blev tale om en lang velforberedt bodsgang fra den veluddannede russer.

‘Jeg tager ansvar for mine handlinger’, var den mest benyttede sætning i den 20 minutter lange onlinepressekonference, hvor hovedparten handlede om den kontroversielle video.

- Jeg har været en racerkører i 15 af mine 22 år. Du fokuserer på dit job, som er meget krævende, når du er på banen. Man prøver ikke at lave fejl uden for racerbanen, men det skete. Jeg lavede en kæmpe fejl. Jeg har taget ansvar for det, har lært af det og ser frem til et rent år fremad, sagde han.

- Når man bliver Formel 1-kører, skal man være et godt forbillede for unge mennesker. Derfor skal man også opføre sig derefter. Det har jeg ikke gjort fra starten og desværre ikke indset fra starten.

- Jeg har fået en lektie i, hvordan man skal opføre sig både på og uden sociale medier, siger han.

Både Nikita Mazepin og Haas måtte beklage, efter Mazepin delte denne video på Instagram.

Modellen Andrea D’Ival er den unge kvinde på videoen, som har givet forskellige versioner af sit syn på sagen.

Først tog hun ansvar for at have lagt klippet online fra Nikita Mazepins telefon som en intern joke. Siden strammede hun tonen og sagde, at man ikke skal lade nogen behandle dig respektløst, ligesom man heller ikke skal drikke med ‘røvhuller’.

Efterspillet med hende ville Nikita Mazepin ikke kommentere.

- Her er tale om privatliv. Jeg synes ikke, det er korrekt af mig at bringe andre folk ind i en større samtale med medier. Så det vil jeg ikke gøre.

- Men fra min side er der ingen forvirring. Jeg tager ansvar for mine handlinger. Helt bestemt. At den video nåede sociale medier var ikke mine hænder, som lod det ske.

Omverdenens reaktion kom formentlig bag på milliardærsønnen. Online har der været underskriftsindsamlinger med det formål at få ham fyret, ligesom kommentarsporene gløder med ‘Sig nej til Mazepin’, når Haas lægger indhold på sociale medier.

Nikita Mazepin kørte F2 sidste år. Foto: Getty/FIA Content Pool

Blandt de 70 deltagere på onlinepressekonferencen havde en enkelt aldrig skrevet en linje om Formel 1.

Ellen Pinchuk er tidligere Moskva-korrespondent for canadisk tv og nu næstkommanderende på et stort kommunikationsbureau i den russiske hovedstad. Hun er hyret som rådgiver. Forvent at den upolerede tilgang til sociale medier, som Nikita Mazepin har udvist i senere år, forsvinder ...

Sagen med den nye hovedsponsors søn er klaret ‘internt’ på teamet.

- Vi har talt meget med ham, om hvad der gik galt. Jeg vil ikke udtale mig om detaljerne, men det er vigtigt, at vi støttede ham, og han forstod, at det, han havde gjort, var forkert, også fordi han sagde undskyld efter episoden, siger teamchef Günther Steiner.

- Vi vil bygge ham op til at blive en god racerkører, og en god racerkører skal også være godt menneske.

Uralkali er ny titelsponsor for Haas-teamet. Foto: Uralkali Haas F1 Team

Hændelsen vil forfølge Nikita Mazepin længe, men hans nye chef prøver at se frem.

- Den største beskyttelse er hans undskyldning. Der vil altid være mennesker, som ikke kan lide ham. Hverken han eller jeg siger, at hvad han gjorde, er rigtigt. Vi skal bare videre. Vi kan ikke blive ved med at dvæle ved, hvad der er sket, og noget som vi ikke kan fjerne. Det er et faktum.

- Vi kan kun komme videre ved at passe vores arbejde. Der behøver ikke at være mere snak. Kun handling. Nogle mennesker vil aldrig slippe det her og vil altid angribe ham, men jeg tror, at han gror nogle hår på brystet og håndterer det.

- Livet går videre, lær af det og opfør dig ordentligt. Det vil han gøre, siger Steiner.

