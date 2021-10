Kevin afslører: Fik en på skallen i Shanghai

Det bedste ved 2015 for Kevin Magnussen var, at han på en sushirestaurant i Roskilde mødte Louise Gjørup.

I dag er de gift og har sammen datteren Laura.

Racerkørerens bedre halvdel får æren for, at han det efterår fik sit liv og karriere tilbage på sporet.

Ofte har Magnussen beskrevet, hvor sort hullet var, efter Fernando Alonso skubbede ham ud hos McLaren.

Planer om en sæson i japansk Super Formula eller amerikansk Indycar faldt til jorden, og han måtte for første gang, siden han lærte at gå, tage til takke med en sæson uden race.

Kevin Magnussen uddeler mange roser til sin bedre halvdel og hendes familie for at få ham tilbage på sporet efter nedturen i 2015. Foto: Jan Sommer

Et liv, som tredjekører og reserve kunne han slet ikke tackle, og i sin nye bog ‘Alt eller intet - mit liv i Formel 1 - fortæller Magnussen om sine lavpunkter.

‘Jeg var så skuffet og deprimeret over ikke at have noget at køre, og jeg havde brug for at afreagere. Så jeg begyndte at gå i byen i løbsweekenderne. Det er ikke noget, jeg er stolt af, og jeg burde nok have stået snorlige hver dag, som Ron Dennis (McLarens øverste chef, red.) forventede af mig. Men det kunne jeg bare ikke gennem et helt år’.

‘En af de gange, det gik galt for mig, var til det kinesiske grandprix i april 2015. Jeg gik en tur ud i Shanghai med en fyr, jeg kendte fra Formel 1-paddocken. Vi fik en masse drinks. Jeg blev temmelig snalret. Faktisk så meget, at jeg ikke kan huske det sidste af aftenen. Da jeg vågnede på mit hotelværelse næste morgen, havde jeg brækket næsen. Jeg anede ikke, hvad der var sket, men havde åbenbart fået en på skallen på den natklub, hvor vi havde været.’

Kevin Magnussen får situationen beskrevet som en misforståelse, hvor han blev forvekslet med en anden. Det hjælper bare ikke det store, når man skal møde ude på Shanghai International Circuit med en brækket næse.

Topchefen Ron Dennis var i færd med at tabe en offentligt beskrevet magtkamp om kontrollen i McLaren Group til sin mangeårige makker Mansour Ojjeh og hovedaktionærerne fra den bahrainske kongefamilie.

Den spillede også en rolle i danskerens exit fire måneder tidligere.

Kevin Magnussen og Matt Bishop er stadig gode venner. Her ses til det Malaysias Grand Prix i 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kun en person hos McLaren var der stadig for Magnussen, hans gode ven kommunikationsdirektøren Matt Bishop.

Den tidligere chefredaktør for verdens største F1-magasin og nuværende kommunikationsdirektør for Aston Martin kan om nogen spinne en historie.

Et opkald til ham, og han videregav en lidt anden version til topcheferne, hvor der var opstået en anspændt situation, som Kevin Magnussen havde forsøgt at nedtrappe.

‘Jeg endte faktisk med at se helt godt ud i ledelsens øjne. Han er en god fyr, ham Kevin, når han lige sådan lægger sig imellem ...’

Det var langt fra eneste gang i 2015, at tingene gik selvforskyldt skævt. Kapitlet rummer en række historier på rejsen mod et personligt lavpunkt.

En sæson som reserve uden at køre noget helst var slemt frustrerende for Kevin Magnussen. Han kedede sig bravt ude til løb og bruge for meget tid i byen. Foto: Jan Sommer

Matt Bitshop måtte hjælpe igen, da Kevin Magnussen brækkede hånden og siden skulle opereres i Schweiz.

Versionen til McLaren og på sociale medier endte med at blive ‘I rode a bike’.

‘Det var ikke løgn. Bike kan jo betyde både cykel og motorcykel på engelsk’.

McLaren troede, der var tale om en træningstur på motorbike. Virkeligheden var en speedwaycykel i Sverige ...

Fernando Alonso var kommet ind hos McLaren, og Kevin Magnussen var fortid efter en magtkamp i McLarens bestyrelseslokale. Foto: Tariq Mikkel Khan

Læs op på Kevin Magnussens karriere: Kom med i kulissen til sidste løb i Abu Dhabi, læs om danskerens Red Bull-flirt eller historierne, der aldrig blev skrevet. Savner du noget rigtigt nørdet er her den komplette radio-kommunikation fra et ikonisk løb. Eller i den lettere afdeling; Kevins Magnussens bil-CV. Forretningsforholdet med Anders Holch Povlsen kan du blive klogere på her.