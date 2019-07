Kevin afslører: Jeg var tæt på Force India

Kevin Magnussen fik en omtumlet og hæsblæsende debut på Formel 1-scenen i 2014, da han debuterede i McLaren-raceren med andenpladsen i Melbourne.

Men havde det ikke været for teamejer Ron Dennis, var den unge dansker sendt til Force India.

Det fortæller Magnussen nu i Formel 1’s podcast ’Beyond the Grid’.

- Jeg troede, jeg skulle køre for Force India. Jeg havde ikke en underskrevet kontrakt, men vi havde givet hinanden håndslag på, at jeg skulle køre for Force India, fortæller han.

Ideen var, at britiske McLaren skulle hjælpe Force India, og samtidig kunne stortalentet fra Danmark få en masse erfaring i feltet, inden han vendte retur til McLaren.

Det var planen, indtil Ron Dennis vendte tilbage som CEO i januar ’14.

- Han ville ændre en masse ting, og jeg var så en af de ændringer, han ville have. Og så fik jeg sædet i stedet for Sergio Perez, fortæller Kevin Magnussen.

Allerede i november 2013 havde Pérez annonceret, at han ville forlade McLaren til fordel for Force India. Det skete efter en skuffende sæson for mexicaneren – hans eneste for holdet – hvor han var raget uklar med holdkammerat Jenson Button i Bahrain.

En måned senere bekræftede Force India, at de havde ansat ham.

Kevin debuterede som bekendt med andenpladsen i Melbourne. Siden hentede han yderligere 11 top ti-placeringer i sæsonen og sluttede som samlet nummer 11.

Alligevel tror han i dag på, at det nok havde været bedre, hvis han var blevet sendt til Force India dengang.

- Det havde nok været bedre for mig at komme til et mindre Formel 1-hold og stille og roligt vænne mig til Formel 1 på et mindre hold, og så komme til McLaren senere, siger han.

- Det, tror jeg, havde været bedre både for dem og for mig selv, siger han i interviewet, hvor han også fortæller om sin far, Jan, der var en væsentlig grund til, at Kevin fik en plads hos briterne.

- De sagde, at de stadig havde arbejde, der skulle gøres med Magnussen-navnet. Så det hele blev muligt, fordi jeg var hans søn, siger Kevin Magnussen.

Det blev blot til en enkelt sæson for Kevin hos McLaren. Den dobbelte verdensmester Fernando Alonso blev efter sæsonen hentet til, og danskeren måtte i 2015 affinde sig med en rolle som testkører, inden McLaren senere samme år opsagde kontrakten med ham.

