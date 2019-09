Kevin afslører: - Ventede bare på blackout

For fem år siden nedtonede Kevin Magnussen, hvor slemt han havde det under Singapores Grand Prix

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Marina Bay Circuit byder på årets mest krævende race for kørerne. De mange sving på den langsomme bane betyder, at grandprixet balancer på den totimers tidsgrænse. Kørt i en hed tropenat med en liter vand i te-temperatur som eneste lindring.

Femte besøg for Kevin Magnussen i Singapore tyder ikke på noget stort resultat. Haas-raceren lider endnu mere under disse temperaturer end kørerne.

Men uagtet hvor lang og hård en dag på kontoret søndagens race bliver for danskeren, er det intet sammenlignet med det første besøg i 2014 som McLaren.

Her scorede han uden sammenligning karrierens hårdeste point.

Under løbet røg en forsegling mellem overlevelsescellen, som køreren sidder i, og den såkaldte sidepod. Det resulterede i, at den varme luft, som går gennem kølingen, strømmede ind i cockpittet og brændte Magnussen.

Ret beset kørte han en tiendeplads hjem siddende på en glohed kogeplade.

- Det var helt og aldeles forfærdeligt. Jeg kan ikke huske anden halvdel af løbet. Jeg ventede bare på at få blackout. Jeg var så varm, svedig og dehydreret. Det var som at køre racerløb i en meget varm sauna, fortæller den danske Haas-kører.

Selv McLarens pressemeddelelse berettede om overophedning og dansk fightervilje. Alligevel nedtonede danskeren dengang, hvor slemt det havde været, og hans presseofficer afviste, at der var tale om kramper og behov for medicinsk assistance.

Men det var der.

- De var ikke traumatiske, men jeg havde forbrændinger på kroppen, siger Magnussen.

Artiklen fortsætter under billedet

En presset Kevin Magnussen venter på at blive vejet efter hedeslaget i 2014. Foto: Jan Sommer

Alligevel kom det aldrig på tale at trække sig.

- Jeg accepterede bare, at jeg måske ville blive bevidstløs. Du ved jo ikke, om du får blackout, så der er ingen grund til at give op på forhånd, griner han.

To år senere som Renault-kører var også en barsk omgang. Drikkesystemet fejlede fra start, men danskeren formåede alligevel at køre den håbløse Renault ind i top ti for anden gang den sæson.

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort

Sidste sæsons besøg var også mindeværdigt. Resultatmæssigt til glemmebogen, men fordi Magnussen var tvunget til et sent sidste pitstop og kom ud på bløde dæk i en let bil, lykkedes det ham at sætte sin og Haas F1 Teams første banerekord. De officielle bliver nemlig sat under løbet og ikke kvalifikation.

Den bliver med garanti slået søndag, fordi hurtigste omgang nu udløser et point, så topholdene kører efter den.

